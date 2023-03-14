Джеймс Уайзмен после перехода в «Детройт» набирает 13,2 очка и 8,9 подбора за игру
Центровой Джеймс Уайзмен в понедельник оформил третий дабл-дабл в составе «Детройта», набрав 18 очков, 14 подборов и 3 блок-шота во встрече с «Индианой» (117:97).
Уайзмен помог «Пистонс» прервать серию из 11 поражений.
Уайзмен после обмена в «Детройт» из «Голден Стэйт» перед дедлайном набирает 13,2 очка, 8,9 подбора и 1,2 блок-шота за игру. Он провел за команду 11 матчей, среднее игровое время составляет без малого 26 минут.
2-й номер драфта НБА 2020 года не имел стабильного места в ротации «Уорриорз».
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Зубац основной центр ЛАК без трёхи.
Ну и по мелочи много кого можно начать перечислять типа Пламли, Луни, Робинсона, Аллена. Тоже ребятки не первый сезон в лиге играют, что вобщем не стыкуется с тезисом что без трёхи в НБА делать нечего