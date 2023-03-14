Центровой Джеймс Уайзмен в понедельник оформил третий дабл-дабл в составе « », набрав 18 очков, 14 подборов и 3 блок-шота во встрече с «Индианой» (117:97).

Уайзмен помог «Пистонс» прервать серию из 11 поражений.

Уайзмен после обмена в «Детройт» из « » перед дедлайном набирает 13,2 очка, 8,9 подбора и 1,2 блок-шота за игру. Он провел за команду 11 матчей, среднее игровое время составляет без малого 26 минут.

2-й номер драфта 2020 года не имел стабильного места в ротации «Уорриорз».

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