Джеймс Уайзмен после перехода в «Детройт» набирает 13,2 очка и 8,9 подбора за игру

Теги Детройт Голден Стэйт Индиана НБА видео Джеймс Уайзмен Баскетбол

Центровой Джеймс Уайзмен в понедельник оформил третий дабл-дабл в составе «Детройта», набрав 18 очков, 14 подборов и 3 блок-шота во встрече с «Индианой» (117:97).

Уайзмен помог «Пистонс» прервать серию из 11 поражений.

Уайзмен после обмена в «Детройт» из «Голден Стэйт» перед дедлайном набирает 13,2 очка, 8,9 подбора и 1,2 блок-шота за игру. Он провел за команду 11 матчей, среднее игровое время составляет без малого 26 минут.

2-й номер драфта НБА 2020 года не имел стабильного места в ротации «Уорриорз».

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13 комментариев

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scorp19
Ответ Nightyork97
Давай список. И их влияние на игру. Я кроме Капелы и Адебайо даже не могу никого вспомнить на центре. И то Янг постоянно его кормит, навыков в нападении там особых нет.
Стивен Адамс уже какой год в лиге пылит без трёхи ?
Зубац основной центр ЛАК без трёхи.

Ну и по мелочи много кого можно начать перечислять типа Пламли, Луни, Робинсона, Аллена. Тоже ребятки не первый сезон в лиге играют, что вобщем не стыкуется с тезисом что без трёхи в НБА делать нечего
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Vendett1a
Ответ Nightyork97
Без трехи в НБА делать нечего. Только если ты не Энтони Дэвис. Интересно, а вот Уайзмен в чем-нибудь прогрессирует? Мне кажется он топчется на месте.
Сабонис,Йокич,Девис,Эмбид. Максимально у кого треха это 35%. Эмбид, Дэвис итого меньше. И все они бросают естественно считай открытые. Через руки спокойно. Уайзмен уже щас спокойно эти цифры бросать может тоже. Но вот больше он просто ничего пока не умеет.Буквально ничего. Штрафные пока слабо и не стабильно. Атака только крюки против посредственных оппонентов либо данки открытые. Защита...Ну ее пока нет в принципе. Щит - катастрофа. Так что в его случае треха как раз не приговор пока,есть куча других провалов. Развивается? Правильно,пока этого нет.Но и шанса не было. Сколько ему играть давали? Вот щас в Детройте и можно будет говорить спустя 50-100 игр, есть ли развитие или нет
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Nightyork97
Ответ Daishi
Адебайо, Аллен, Адамс, Капела, Клэкстон, Луни, Эйтон, Таймлорд из тех кого вспомнил. Это все стартовые центра команд, если про влияние.
Ну из них никто не кидает трюльники. А вот тот же Йокич и Эмбиид очень сильно поливают, что делает игру команды намного проще. Даже Яннис стал бросать, правда 28% ужасный, но ему простительно. Дэвис тоже начинал поливать, вроде сейчас перестал этим заниматься активно. Поэтому эти парни и лучшие на своих позициях, а этот список в основном будет бороться за DPOY
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FS19
Ответ Nightyork97
Без трехи в НБА делать нечего. Только если ты не Энтони Дэвис. Интересно, а вот Уайзмен в чем-нибудь прогрессирует? Мне кажется он топчется на месте.
Яннис,не?
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Daishi
Ответ Nightyork97
Давай список. И их влияние на игру. Я кроме Капелы и Адебайо даже не могу никого вспомнить на центре. И то Янг постоянно его кормит, навыков в нападении там особых нет.
Адебайо, Аллен, Адамс, Капела, Клэкстон, Луни, Эйтон, Таймлорд из тех кого вспомнил. Это все стартовые центра команд, если про влияние.
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Nightyork97
Ответ Daishi
В лиге куча больших без трехи и которые не Энтони Дэвис..))
Эйтон, Гобер. Эйтон что-то может, Гобера нужно кормить. Но их в плей-оффе и начинают жарить, слишком предсказуемо играют. Гобер лей-апы забивает, Эйтон не смог доиграть даже прошлый плей-офф. Монти Уильямс его чуть не убил на скамейке
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Nightyork97
Ответ Daishi
В лиге куча больших без трехи и которые не Энтони Дэвис..))
Давай список. И их влияние на игру. Я кроме Капелы и Адебайо даже не могу никого вспомнить на центре. И то Янг постоянно его кормит, навыков в нападении там особых нет.
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Daishi
Ответ Nightyork97
Без трехи в НБА делать нечего. Только если ты не Энтони Дэвис. Интересно, а вот Уайзмен в чем-нибудь прогрессирует? Мне кажется он топчется на месте.
В лиге куча больших без трехи и которые не Энтони Дэвис..))
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Vendett1a
Ответ Rodbert
Центровые долго созревают и лучше конечно когда это происходит в легкой атмосфере с правом на множество ошибок. Так что олдовые Пистонс для него самое то.
Да. Долго развиваются. Но самое настораживающее в нем всегда было абсолютное неумение подбирать и какие то резиновые пальцы.У него после подборов каждый третий раз мяч вылетал из рук.Так вот именно умение подборы брать почти всегда либо есть,либо его нет. И это развить даже не знаю можно ли. Чтобы знать и понимать куда будет отскок и чтобы выгрызть, вырвать мяч у оппонента. Подборы - это умение одинаковое для всех позиций.У кого оно есть, то это видно изначально.А Уайзмен,к сожалению, даже имея преимущество в росте,размахе, будет оставлен не удел на щите любым даже средним игроком на подборах. Хочу верить что сможет как то это исправить,хотя бы до уровня "средний". Иначе, имея 60% с линии всего, в атаке не будет получать безлимит, а не имея при этом должного уровня игры в защите и даже на щитах, становится невостребованным. Будет сложно ему. Но пока верю
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Rodbert
Ответ Vendett1a
Смотрел с Пейсерс Пистонов. Увы,пока подборы его все те же "чистые". Позиционно ничего не выигрывает практически. Количество за счет минут выходит. Очки тоже самое. Против Детройта в силу естественных причин играют куда расслаблено. Но возможно именно это и поможет. Просто проводить много минут и делать постоянно одно и тоже.Там поди и начнет понимать игру больше. Не хочется,чтобы он совсем закопался
Центровые долго созревают и лучше конечно когда это происходит в легкой атмосфере с правом на множество ошибок. Так что олдовые Пистонс для него самое то.
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Nightyork97
Без трехи в НБА делать нечего. Только если ты не Энтони Дэвис. Интересно, а вот Уайзмен в чем-нибудь прогрессирует? Мне кажется он топчется на месте.
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-6
-6
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Vendett1a
Смотрел с Пейсерс Пистонов. Увы,пока подборы его все те же "чистые". Позиционно ничего не выигрывает практически. Количество за счет минут выходит. Очки тоже самое. Против Детройта в силу естественных причин играют куда расслаблено. Но возможно именно это и поможет. Просто проводить много минут и делать постоянно одно и тоже.Там поди и начнет понимать игру больше. Не хочется,чтобы он совсем закопался
+18
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MTZ_2022
Удачи парню.
+6
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