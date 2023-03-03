Джо Лэйкоб: «Обменять Джеймса Уайзмена было очень тяжело, мы можем пожалеть об этом»
Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб признался, что решение об обмене центрового Джеймса Уайзмена в «Детройт» было очень тяжелым.
«Обменять Джеймса Уайзмена было очень тяжело, мы вполне можем пожалеть об этом в долгосрочной или даже среднесрочной перспективе.
Но как бы я ни любил этого парня, я не могу отвергнуть то, что наши руководители, тренеры и игроки посчитали правильным. Это было единодушное решение. Мы – это «мы», а не «я». И мы посчитали, что это усилит нашу команду в краткосрочной перспективе. И мы сделали это ради Гэри Пэйтона», – сказал Лэйкоб.
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