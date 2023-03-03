Джо Лэйкоб: «Обменять Джеймса Уайзмена было очень тяжело, мы можем пожалеть об этом»

Владелец « » Джо Лэйкоб признался, что решение об обмене центрового Джеймса Уайзмена в « » было очень тяжелым.

«Обменять Джеймса Уайзмена было очень тяжело, мы вполне можем пожалеть об этом в долгосрочной или даже среднесрочной перспективе.

Но как бы я ни любил этого парня, я не могу отвергнуть то, что наши руководители, тренеры и игроки посчитали правильным. Это было единодушное решение. Мы – это «мы», а не «я». И мы посчитали, что это усилит нашу команду в краткосрочной перспективе. И мы сделали это ради », – сказал Лэйкоб.

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