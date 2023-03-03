Джо Лэйкоб: «Обменять Джеймса Уайзмена было очень тяжело, мы можем пожалеть об этом»

Теги Детройт Голден Стэйт НБА Джо Лэйкоб Гэри Пэйтон II Джеймс Уайзмен Баскетбол

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб признался, что решение об обмене центрового Джеймса Уайзмена в «Детройт» было очень тяжелым.

«Обменять Джеймса Уайзмена было очень тяжело, мы вполне можем пожалеть об этом в долгосрочной или даже среднесрочной перспективе. 

Но как бы я ни любил этого парня, я не могу отвергнуть то, что наши руководители, тренеры и игроки посчитали правильным. Это было единодушное решение. Мы – это «мы», а не «я». И мы посчитали, что это усилит нашу команду в краткосрочной перспективе. И мы сделали это ради Гэри Пэйтона», – сказал Лэйкоб.

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3 комментария

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Wm
Ответ Andraey
Ну да, надо было из принципа продолжать гробить карьеру пацану.
Лол что? Он, мягко скажем, не очень хорошо играл.
+1
0
+1
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Andraey
Ну да, надо было из принципа продолжать гробить карьеру пацану.
+1
-1
0
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udod
думаю, больше всех недоволен Дюрен в Детройте
0
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0
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