Дэмиан Лиллард: «Я должен быть включен в первую символическую пятерку»

Разыгрывающий « » считает, что заслуживает попадания в первую символическую пятерку лиги по окончании этого сезона.

«Если рассматривать мое выступление отдельно от результатов, это был лучший сезон в моей карьере. Я говорю о том, как я себя чувствовал, насколько эффективен я был на площадке, как я восстанавливался к следующему матчу, как мне удавалось оставаться в форме.

Вероятно, это лучший сезон в моей карьере. Я считаю, что должен быть включен в первую символическую пятерку во второй раз в карьере.

Я всегда сначала смотрю на то, как я играл, а затем, если мы проиграли матч, смотрю, играл ли я так, как должен играть. Что я мог сделать, чтобы принести победу? Мне кажется, что иногда я возлагаю на себя больше бремени, чем должен», – сказал Лиллард.

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