Дэмиан Лиллард: «Я должен быть включен в первую символическую пятерку»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард считает, что заслуживает попадания в первую символическую пятерку лиги по окончании этого сезона.

«Если рассматривать мое выступление отдельно от результатов, это был лучший сезон в моей карьере. Я говорю о том, как я себя чувствовал, насколько эффективен я был на площадке, как я восстанавливался к следующему матчу, как мне удавалось оставаться в форме.

Вероятно, это лучший сезон в моей карьере. Я считаю, что должен быть включен в первую символическую пятерку во второй раз в карьере.

Я всегда сначала смотрю на то, как я играл, а затем, если мы проиграли матч, смотрю, играл ли я так, как должен играть. Что я мог сделать, чтобы принести победу? Мне кажется, что иногда я возлагаю на себя больше бремени, чем должен», – сказал Лиллард.

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18 комментариев

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Дмитрий Титов
Дэйм, по ходу, живёт в своём собственном мирке с единорожками и где он из года в год ведёт свою команду к успеху.
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Nightyork97
Ответ Cubs-V
Особенно Браун, который SF. 100% на позицию задней линии входит Митчелл. Потому что по совокупности положения команды, статы и сыгранных матчей( например у Карри их мало) лучше никого нет.
Наверное, да. Митчелл хороший сезон проводит. Букер слишком много пропустил. У него на 16 матчей меньше чем у Донована. Скорее был бы Браун основной конкурент, но там нужно сравнивать по метрикам разным. Если мы SF сравниваем.
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BT
Даже сезон не доиграл, и хватает же наглости.
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Cubs-V
Ответ Xell
Да он постепенно начинает походить на Ирвинга. То считает что он входит в топ 75в истории, хотя нет даже титула МВП, сейчас требует 1пятерку, он не адекват однозначно)) На его позицию аз в 1пятерку стопроцентно входит Карри, а дальше уже варианты, но и тогда больше шансов у Холидэя, Брауна, Хардена, все они проводят отличные сезоны и их команды кроме ГС в топ 3,но Гс это чемпион.
Особенно Браун, который SF.
100% на позицию задней линии входит Митчелл. Потому что по совокупности положения команды, статы и сыгранных матчей( например у Карри их мало) лучше никого нет.
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speeditw
Да Дэйм, ты будешь в 1-й символической сборной рыболовов, заслужил!
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Nightyork97
Ответ Xell
Да он постепенно начинает походить на Ирвинга. То считает что он входит в топ 75в истории, хотя нет даже титула МВП, сейчас требует 1пятерку, он не адекват однозначно)) На его позицию аз в 1пятерку стопроцентно входит Карри, а дальше уже варианты, но и тогда больше шансов у Холидэя, Брауна, Хардена, все они проводят отличные сезоны и их команды кроме ГС в топ 3,но Гс это чемпион.
Карри не будет, Харден больше заслужил. Он как раз PG, а не пулялка кидающая трехи с заслона. В ГСВ даже у Грина передач больше. Он не разыгрывающий. Просто занимает позицию, чтобы покидать трехи свои
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Fogiii
он ближе к Эми за свой репчик, чем к символической пятерке
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Alex Kudermetov
"Я должен быть МВП" (с) Дэмиан Лиллярд. Следующее заявление "гения"
+3
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melliur
Демиан Лиланд лучший игрок этого сезона)
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Budabuda
если рассматривать моё выступление отдельно от результатов

суть всей карьеры Дейма
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Kemlo
Разве что в сборную рыболовов вместе с Дончичем и Ирвингом
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Доктор Гонза
Эффективность впереди в этом сезоне действительно на уровне, но Дэйм и матчей сыграл не особо много и место команды впереди лишь двух откровенных танкеров - это явно не на первую пятерку. Место в третьей будет вполне заслуженным.
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Nightyork97
В рейтинге ESPN лучше Лилларда на его позиции только Дончич. Но что забавно, они оба едут на рыбалку. Следующий после них - ШГА. Т.е он один из 3 лучших PG, который залез со своей командой в плей-ин. И то, на 99% это будет только 10 место. Но скорее всего Лилларду не дадут место в первой, уж очень ПТБ нагло танканул сезон после потерь шансов на плей-офф. У них щас 1 победа в 11 играх. Есть вероятность, что они завершат последний отрезок 1-16. Я не помню ни одну команду, кто решил так нагло танкануть слитый сезон. Они еще в протокол левые травмы внесли, чтобы старт отдыхал. И если ПТБ после этого берет Венбаньяму на драфте - пуканы людей просто повзрываются.
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Xell
Ответ lugovoy.sanya
В сборную мусорных скореров, разве что
Да он постепенно начинает походить на Ирвинга. То считает что он входит в топ 75в истории, хотя нет даже титула МВП, сейчас требует 1пятерку, он не адекват однозначно)) На его позицию аз в 1пятерку стопроцентно входит Карри, а дальше уже варианты, но и тогда больше шансов у Холидэя, Брауна, Хардена, все они проводят отличные сезоны и их команды кроме ГС в топ 3,но Гс это чемпион.
+7
-3
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Klna Jislime
Чет Дейм-тайму пломбу сорвало в последнее время...
+6
-1
+5
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Xell
За 70очков Хьюстону или за 13место в Конфе?) За стату максимум 3пятерка, так было у Коби в 2005.А в 1пятерку никак. Ты не тащил команду.
+9
-3
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FS19
Вряд ли. Бэккорт скорее всего будет представлен парой Дончич-Митчелл.
+2
-1
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lugovoy.sanya
В сборную мусорных скореров, разве что
+33
-2
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