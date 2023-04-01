Разыгрывающий « » заявил, что если бы голосовал за самого ценного игрока сезона НБА, то выбрал бы центрового «Филадельфии» .

«Приз MVP должен получить Эмбиид. Он самый доминирующий игрок сезона.

Ну и я бы не стал давать награду третий сезон подряд, когда есть игрок, который все это время выступает на том же уровне или даже, возможно, на более высоком», – заявил Лиллард.

Эмбиид в нынешнем сезоне в среднем набирает по 33,0 очка, 10,2 подбора и 4,1 передачи за игру.

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