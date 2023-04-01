Дэмиан Лиллард: «Приз MVP должен получить Эмбиид. Он самый доминирующий игрок сезона»

Теги Денвер Филадельфия Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард заявил, что если бы голосовал за самого ценного игрока сезона НБА, то выбрал бы центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.

«Приз MVP должен получить Эмбиид. Он самый доминирующий игрок сезона.

Ну и я бы не стал давать награду Николе Йокичу третий сезон подряд, когда есть игрок, который все это время выступает на том же уровне или даже, возможно, на более высоком», – заявил Лиллард.

Эмбиид в нынешнем сезоне НБА в среднем набирает по 33,0 очка, 10,2 подбора и 4,1 передачи за игру.

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13 комментариев

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1ntegro
Ответ Van
Йокич феноменален, но даже у ЛеБрона нет 3 подряд МВП. Последний кто брал 3 подряд (при чем дважды) был Джордан. Не думаю, что лига пойдет на такой исторический прецедент и поравняет Николу с Майклом. И не только, потому что он белый) Точнее даже совсем не из-за этого.
неправда. последний раз 3 МВП подряд получал Ларри Бёрд.
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xamer 9
Ответ Грустный Тролль
А ты когда будешь доминировать, Дэмианушка ?
Индивидуально Дэйм провёл один из лучших сезонов, если не лучший. А дальше уже можно спорить насколько он лучше должен был играть на команду, чтобы претендовать на постсезон.
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-4
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Daishi
В этом сезоне реально трудный выбор, почему бы собсно и нет? Тут все накинулись на Эмбиида, что он пропустил повторную встречу с Йокичем, только, видимо, забыли, что Эмбиид разорвал Йокича в их первом противостоянии. И завалил похоронную треху против которой Йокич отзащищался, как матерый клоун.))
+4
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Budabuda
Ответ Алексей Ермольчик
Я бы из вредности дал бы йокичу, просто посмотреть у кого бомбанет ) хотя в этом сезоне не будет ошибки наградить эмбиида. Оба проводят феноменальные сезоны. Дело вкусовых предпочтений.
если бы у него бомбануло он бы сказал, что США таким образом извиняется перед сербами, за бомбардировку Югославии
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Nightyork97
Приз должен вручаться самому сильному игроку сезона. Неважно сколько до этого у Йокича MVP. Если объективно он сильнее - обязаны дать. Эмбиид заслуживает MVP, но только не из-за причины, что все устали терпеть доминацию Йокича. Это неуважение к таланту Джоэля, он прекрасный игрок.
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Van
Йокич феноменален, но даже у ЛеБрона нет 3 подряд МВП. Последний кто брал 3 подряд (при чем дважды) был Джордан. Не думаю, что лига пойдет на такой исторический прецедент и поравняет Николу с Майклом. И не только, потому что он белый) Точнее даже совсем не из-за этого.
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Muerte
Ответ Алексей Ермольчик
Я бы из вредности дал бы йокичу, просто посмотреть у кого бомбанет ) хотя в этом сезоне не будет ошибки наградить эмбиида. Оба проводят феноменальные сезоны. Дело вкусовых предпочтений.
Йокич лучше) защита Эмбида переоценена, 2 м от кольца - и Эмбид никакой не защитник
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Алексей Ермольчик
Я бы из вредности дал бы йокичу, просто посмотреть у кого бомбанет ) хотя в этом сезоне не будет ошибки наградить эмбиида. Оба проводят феноменальные сезоны. Дело вкусовых предпочтений.
+3
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Грустный Тролль
А ты когда будешь доминировать, Дэмианушка ?
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Иван Копнин
Ответ 6LACK
Что-то Лиллард в последнее время антипатию вызывает
из-за своего мнения?? дурак что-ли
+8
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Иван Копнин
Ответ Laker1986
Тебя не спросили…)
уж тебя тем более
+3
-2
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6LACK
Что-то Лиллард в последнее время антипатию вызывает
+3
-3
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Laker1986
Тебя не спросили…)
+2
-3
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