Дэмиан Лиллард: «Приз MVP должен получить Эмбиид. Он самый доминирующий игрок сезона»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард заявил, что если бы голосовал за самого ценного игрока сезона НБА, то выбрал бы центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.
«Приз MVP должен получить Эмбиид. Он самый доминирующий игрок сезона.
Ну и я бы не стал давать награду Николе Йокичу третий сезон подряд, когда есть игрок, который все это время выступает на том же уровне или даже, возможно, на более высоком», – заявил Лиллард.
Эмбиид в нынешнем сезоне НБА в среднем набирает по 33,0 очка, 10,2 подбора и 4,1 передачи за игру.
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