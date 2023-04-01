Лидер « » отреагировал на многочисленные заявление экспертов и болельщиков о том, что ему следует найти себе новую, более конкурентоспособную команду.

«Вы ничего не знаете, но говорите так, будто все знаете, знаете, что для меня лучше всего, знаете, как все будет развиваться. Эти люди знают, как все должно происходить, точка. На самом же деле в половине случаев люди вообще не понимают, о чем, черт возьми, они говорят... они не знают людей, о которых говорят, они не знают этих людей, они не знают нашу жизнь. Они не знают, почему мы принимаем определенные решения. Они не знают, почему мы привязаны к вещам, к которым мы привязаны. Они просто говорят, насколько они понимают ситуацию, но по факту они просто ничего не понимают.

Я и не ожидаю от них этого, потому что они не знают меня таким, какой я есть. Никто из них. Так что дело даже не в лояльности, я просто говорю о том, что вы не знаете меня по-настоящему, но говорите так, будто вы в курсе и все уже выяснили за меня», – заявил Лиллард.

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