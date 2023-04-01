Дэмиан Лиллард о советах покинуть «Портленд»: «В половине случаев люди вообще не понимают, о чем говорят»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард отреагировал на многочисленные заявление экспертов и болельщиков о том, что ему следует найти себе новую, более конкурентоспособную команду.

«Вы ничего не знаете, но говорите так, будто все знаете, знаете, что для меня лучше всего, знаете, как все будет развиваться. Эти люди знают, как все должно происходить, точка. На самом же деле в половине случаев люди вообще не понимают, о чем, черт возьми, они говорят... они не знают людей, о которых говорят, они не знают этих людей, они не знают нашу жизнь. Они не знают, почему мы принимаем определенные решения. Они не знают, почему мы привязаны к вещам, к которым мы привязаны. Они просто говорят, насколько они понимают ситуацию, но по факту они просто ничего не понимают.

Я и не ожидаю от них этого, потому что они не знают меня таким, какой я есть. Никто из них. Так что дело даже не в лояльности, я просто говорю о том, что вы не знаете меня по-настоящему, но говорите так, будто вы в курсе и все уже выяснили за меня», – заявил Лиллард.

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5 комментариев

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Илья Петров
Ответ MTZ_2022
Вместо тысячи слов: контракт Лилларда продлен до сезона 26/27. За последний сезон зарплата составит 63,2 млн долларов. Это неменяемый контракт.
Не удивлюсь если через пару сезонов он еще разок РИПнет Блэйзерс и продлится до 30/31... будет получать под 80 уже и "петь" песни как ему не повезли партнеров и тренера...
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Lord of Israel
Ответ MTZ_2022
Вместо тысячи слов: контракт Лилларда продлен до сезона 26/27. За последний сезон зарплата составит 63,2 млн долларов. Это неменяемый контракт.
И ему уже будет 36 лет в последний год контракта
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Мишки Гамми
Удивительно, как он за последние года три спустил в унитаз свою репутацию...одна высокопарная болтовня.
С другой стороны его понять можно, никто из нас бы не отказался уходить в отпуск в апреле и до октября. При этом получая безумные деньги.
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MTZ_2022
Вместо тысячи слов: контракт Лилларда продлен до сезона 26/27. За последний сезон зарплата составит 63,2 млн долларов. Это неменяемый контракт.
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Илья Петров
Похоже на текст песни. Гений в полугодичном оплачиваемом отпуске, можно и песенки попеть за 60 лямов. А "не понимающте" его все в "контендер" обменивают...
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