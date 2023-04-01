Дэмиан Лиллард о решении пропустить остаток сезона: «Команда защищает меня от самого себя»

Разыгрывающий « » заявил, что решение о том, что он пропустит остаток сезона, было принято не им, а клубом.

«Я бы не сказал, что это мое решение. Возможно, команда защищает меня от самого себя.

Каждый раз, когда я усугублял какую-то травму, это происходило из-за большой нагрузки и стресса. Что бы ни случилось, я выхожу и лезу из кожи вон. Так что, я бы сказал, что там действительно есть какое-то повреждение, и они просто пытаются защитить меня от самого себя», – сказал Лиллард.

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