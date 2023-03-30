Мэтт Барнс: «Надеюсь, что мы больше не увидим Дэмиана Лилларда в форме «Блэйзерс»

Теги Мэтт Барнс Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс надеется, что звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард покинет «Портленд» этим летом.

«Надеюсь, что мы больше не увидим Дэмиана Лилларда в форме «Блэйзерс».

Это не критика в его адрес. Я такой же преданный, как и он, и я знаю, что он уйдет из «Портленда» только в том случае, если они вынудят его уйти. «Портленду» придется подтолкнуть его, чтобы он ушел. Не думаю, что он уйдет, если оставить решение за ним», – сказал Барнс.

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1 комментарий

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Forza
Ему уже 33 года. Поздно. Если уходить то нужно было раньше это делать лет на 5.
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