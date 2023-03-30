Мэтт Барнс: «Надеюсь, что мы больше не увидим Дэмиана Лилларда в форме «Блэйзерс»
Бывший игрок НБА Мэтт Барнс надеется, что звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард покинет «Портленд» этим летом.
«Надеюсь, что мы больше не увидим Дэмиана Лилларда в форме «Блэйзерс».
Это не критика в его адрес. Я такой же преданный, как и он, и я знаю, что он уйдет из «Портленда» только в том случае, если они вынудят его уйти. «Портленду» придется подтолкнуть его, чтобы он ушел. Не думаю, что он уйдет, если оставить решение за ним», – сказал Барнс.
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