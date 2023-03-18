Девушка Эндрю Уиггинса: «Меня тошнит от интернета»

Теги Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Баскетбол

Девушка Эндрю Уиггинса, Майкл Джонсон, отреагировала на слухи о причине длительного отсутствия форварда «Голден Стэйт».

«Меня тошнит от интернета.

Это без преувеличения максимально далеко от правды. Очень жаль, что вы этим занимаетесь», – написала девушка в соцсети.

Ранее в сети появились слухи о том, что Уиггинс отсутствует в команде с февраля, потому что узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он якобы воспитывает чужого ребенка.

У Уиггинса и его девушки Майкл две дочери, которые родились в 2018 и 2021 годах.

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся

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13 комментариев

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Maturmalai
Ответ Потолковый Лампонюх™
девушка "Майкл"
На латинице ее имя пишется Mychal. Вполне возможно исковерканная форма написания имени Michelle, то бишь Мишель, а не Майкл.
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Maturmalai
А соцсети, где она все это пишет, это случаем не интернет?
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mibX
Ответ demx
Тогда надо развеять эти слухи и заявить наконец в чем тут дело.
И тогда-то все вздохнут с облегчением, ведь им удалось-таки покопаться в чужой жизни, а без этого - никак!
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ShowTime.
думаю он бы максимум неделю проспустил если бы причиной было это
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Денис Храпунов
Какие то странные слухи.
Разве это великий повод не играть? То же мне трагедия, когда ты богатый мужик.
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Кавабунга Шреддоголовый
Когда слышу словосочетание "Майкл Джонсон", то вспоминается великий спринтер.
Девушка, жена, девушка. Так жена или девушка?
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Дэннис Молинарев
Ответ Nightyork97
Опровергни информацию, в чем проблема. Скажите какой-нибудь миф, порешайте дела. Нет, она читает интернет, а потом говорит какие людишки плохие и ужасные. Дождемся официальной версии, пока оснований не доверять слухам нет
Опровергнет, типа, вы врете, этот чел никогда не был Лучшим другом.
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Дэннис Молинарев
О, вот и главная спортивная новость подъехала :)
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Потолковый Лампонюх™
девушка "Майкл"
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Vano from Tbilisi
Уиггинсу теперь прямая дорога в Милуоки
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Nightyork97
Опровергни информацию, в чем проблема. Скажите какой-нибудь миф, порешайте дела. Нет, она читает интернет, а потом говорит какие людишки плохие и ужасные. Дождемся официальной версии, пока оснований не доверять слухам нет
+4
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demx
Тогда надо развеять эти слухи и заявить наконец в чем тут дело.
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unrecyclable
Так у него жена или девушка?
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