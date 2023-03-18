Девушка Эндрю Уиггинса: «Меня тошнит от интернета»

Девушка Эндрю Уиггинса, Майкл Джонсон, отреагировала на слухи о причине длительного отсутствия форварда « ».

«Меня тошнит от интернета.

Это без преувеличения максимально далеко от правды. Очень жаль, что вы этим занимаетесь», – написала девушка в соцсети.

Ранее в сети появились слухи о том, что Уиггинс отсутствует в команде с февраля, потому что узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он якобы воспитывает чужого ребенка.

У Уиггинса и его девушки Майкл две дочери, которые родились в 2018 и 2021 годах.

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