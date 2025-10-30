Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT
Лука Дончич в восторге от игры Остина Ривза.
Травмированный лидер «Лейкерс» дал высшую оценку перфомансу форварда в матче с «Миннесотой», который увенчал победный бросок под сирену. Словенец выложил в соцсетях отдельный пост с эмодзи «величайший игрок всех времен» (🐐).
Реакция Леброна Джеймса: «Остин мазафакин Ривз» (A-MUTHAFUCKIN-R!!!!!!!!!!!!!)
Всего на счету Ривза 28 очков и 16 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Луки Дончича
