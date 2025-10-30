Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT

Лука Дончич в восторге от игры Остина Ривза.

Травмированный лидер «Лейкерс » дал высшую оценку перфомансу форварда в матче с «Миннесотой», который увенчал победный бросок под сирену . Словенец выложил в соцсетях отдельный пост с эмодзи «величайший игрок всех времен» (🐐).

Реакция Леброна Джеймса: «Остин мазафакин Ривз» (A-MUTHAFUCKIN-R!!!!!!!!!!!!!)

Всего на счету Ривза 28 очков и 16 передач.