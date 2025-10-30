Сильвен Франсиско и Чима Монеке разделили награду MVP 7-го тура Евролиги

Евролига назвала самых ценных игроков седьмого тура.

В этот раз награда досталась двум баскетболистам.

Разыгрывающий «Жальгириса » Сильвен Франсиско набрал 23 очка и отдал 10 передач, оформив дабл-дабл, и помог своей команде одержать победу над «Виртусом» (86:65). Защитник реализовал 4 из 5 двухочковых и 3 из 6 трехочковых бросков.

Форвард «Црвены Звезды » Чима Монеке принял активное участие в победе сербского клуба над «Виллербаном» (79:65). На его счету 24 очка, 7 подборов, 3 передачи и 3 перехвата за 22 минуты. Монеке попал 8 из 8 двухочковых и 1 из 2 дальних бросков.