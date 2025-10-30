«Да, ты помог нам дойти до финала НБА, но нам пришлось резко сменить курс». Майлз Тернер высказался об уходе из «Индианы»

Тернер заявил, что «Индиана» перестала в нем нуждаться после травмы Халибертона.

«Весь год меня все поддерживали и убеждали: «О тебе позаботятся». А потом случилась та неприятная ситуация с Тайризом в финале, и, видимо, руководство вместе с владельцами просто передумали.

Это было похоже на: «Ну да, мы говорили тебе все эти вещи. И да, ты помог нам дойти до финала Восточной конференции и до финала НБА ... но... нам пришлось резко сменить курс», – сказал 29-летний баскетболист в подкасте Танасиса Адетокумбо.

В своем текущем сезоне Тернер провел 4 матча за «Милуоки », набирая в среднем 8,3 очка, 6,8 подбора и 3 передачи за 30 минут на площадке.