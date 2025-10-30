«Да, ты помог нам дойти до финала НБА, но нам пришлось резко сменить курс». Майлз Тернер высказался об уходе из «Индианы»
Тернер заявил, что «Индиана» перестала в нем нуждаться после травмы Халибертона.
«Весь год меня все поддерживали и убеждали: «О тебе позаботятся». А потом случилась та неприятная ситуация с Тайризом в финале, и, видимо, руководство вместе с владельцами просто передумали.
Это было похоже на: «Ну да, мы говорили тебе все эти вещи. И да, ты помог нам дойти до финала Восточной конференции и до финала НБА... но... нам пришлось резко сменить курс», – сказал 29-летний баскетболист в подкасте Танасиса Адетокумбо.
В своем текущем сезоне Тернер провел 4 матча за «Милуоки», набирая в среднем 8,3 очка, 6,8 подбора и 3 передачи за 30 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
