Майкл Портер о старте «Бруклина» 0-5: «Тяжело побеждать, когда позиция разыгрывающего не закрыта надежно»
Форвард «Нетс» объяснил слабый старт команды неопытностью разыгрывающих.
«Думаю, все начинается с позиции разыгрывающего. У нас много новичков на этой позиции – ребят, которые, я уверен, будут великолепными игроками в этой лиге, но пока они все еще новички.
Позиция разыгрывающего, пожалуй, самая сложная в баскетболе, и нам тяжело побеждать, когда она не закрыта надежно.
Бен (Сараф) делает отличную работу, старается разобраться во всем, Егор (Дёмин) тоже, но они пока только начинают. Когда я был новичком, я тоже не был готов реально помогать команде выигрывать. Так что это процесс, и потребуется время», – заявил Майкл Портер.
Следующий матч «Бруклина» состоится 3 ноября – соперником будет «Филадельфия». Начало встречи в 02:00 по московскому времени.
