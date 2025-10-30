Майкл Портер о старте «Бруклина» 0-5: «Тяжело побеждать, когда позиция разыгрывающего не закрыта надежно»

Форвард «Нетс» объяснил слабый старт команды неопытностью разыгрывающих.

«Думаю, все начинается с позиции разыгрывающего. У нас много новичков на этой позиции – ребят, которые, я уверен, будут великолепными игроками в этой лиге, но пока они все еще новички.

Позиция разыгрывающего, пожалуй, самая сложная в баскетболе, и нам тяжело побеждать, когда она не закрыта надежно.

Бен (Сараф) делает отличную работу, старается разобраться во всем, Егор (Дёмин ) тоже, но они пока только начинают. Когда я был новичком, я тоже не был готов реально помогать команде выигрывать. Так что это процесс, и потребуется время», – заявил Майкл Портер .

Следующий матч «Бруклина » состоится 3 ноября – соперником будет «Филадельфия». Начало встречи в 02:00 по московскому времени.