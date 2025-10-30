Алекс Пойтресс выбыл до конца сезона из‑за разрыва передней крестообразной связки
Американский центровой «Зенита» пропустит остаток сезона‑2025/26.
Как сообщает пресс-служба клуба, у Алекса Пойтресса диагностирован разрыв передней крестообразной связки. 32-летний баскетболист получил травму 29 октября в матче Единой лиги ВТБ против «БЕТСИТИ ПАРМЫ».
Медицинское обследование подтвердило, что характер повреждения не позволит Пойтрессу вернуться на паркет в текущем сезоне.
Ожидается, что «Зенит» выйдет на рынок для поиска замены травмированному центровому.
В текущем сезоне Лиги ВТБ Алекс Пойтресс успел принять участие в 7 матчах, набирая в среднем 14,3 очка и 7 подборов за 20 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости