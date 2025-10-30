2

«Из «Самары» можно уехать в «Реал». Андрей Федоров рассказал о напутствии Егора Амосова

Спортивный директор «Самары» радуется успехам воспитанника клуба.

Егор Амосов перебрался в Испанию в систему «Реала» этим летом и выступает в молодежном турнире лиги. Недавно россиянин набрал 42 очка, забросив 8 из 12 из-за дуги.

«Егор очень результативен. Ждем его скорейшего дебюта в основе. В «Самаре» у него осталось много друзей, людей, с кем он играл. Так что к нему в нашем клубе особое отношение. Уезжая, он оставил напутствие, которое я повесил в рамку в своем кабинете. Там автограф Егора и написано, что из «Самары» можно уехать в «Реал». Его мама, дедушка остались в Самаре. Передаем через них привет Егору», – рассказал Андрей Федоров.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
