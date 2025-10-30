«Я – новый Джереми Лин, и я сделаю решающий бросок». Кенни Смит сравнил текущую форму Остина Ривза с «Линсэнити»

Эксперт сравнил текущую серию матчей Остина Ривза с «Линсэнити».

«Он прошел между двумя защитниками и оказался в самом центре обороны «Миннесоты» – можно было отдать пас или бросить. Он выбрал второе и как бы сказал: «Нет. Я – новый Джереми Лин, я – «бэйби Лука», и я сделаю решающий бросок», – сказал Кенни Смит в эфире ESPN.

Проводя параллель между Ривзом и Лином, Смит вспомнил легендарный период «Линсэнити» – серию игр, когда Джереми стал героем Нью-Йорка и помог «Никс» пробиться в плей-офф сезона 2011/12.

Для сравнения, Ривиз в своей текущей 5-матчевой серии показывает в среднем 34,2 очка, 5,6 подбора и 10 передач За 11-матчевую серию в разгар «Линсэнити» Джереми Лин в среднем набирал 24,6 очка, делал 4,6 подбора и отдавал 9,2 передачи за игру.

Остин Ривз принес «Лейкерс» победу над «Миннесотой» точным броском под сирену