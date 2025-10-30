1

Джей Джей Редик: «Требую очень многого от нашего неполного состава, и они справляются»

Джей Джей Редик порадовался игре «Лейкерс».

Победа над «Миннесотой» снова вывела команду на положительный баланс (3-2).

«Очень горжусь нашим коллективом. Сложно даже сравнить с тем уровнем, на котором мы были 3 недели назад, когда мы были немного бестолковыми, кто-то пропускал сборы, кто-то тренировался с ограничениями. Все начинает складываться.

Я требую очень многого от этих парней. Очень многого. Несмотря на неполный состав. И они справляются. Они заслужили эту победу», – заключил главный тренер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
logoЛейкерс
logoМиннесота
logoДжей Джей Редик
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Джей Редик: «Впервые в истории «Лейкерс» соперник первым взял тайм-аут в 3-й четверти»
25 октября, 19:05
Плей-офф НБА – время глобальных выводов. Вот герои и неудачники
26 мая, 10:50
Все, что нужно знать о провале «Лейкерс»
8 мая, 16:30Трибуна
Главные новости
Евролига. «Милан» сыграет с «Парижем», «Реал» примет «Фенербахче» и другие матчи
24 минуты назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Самару»
сегодня, 06:56
Сильвен Франсиско и Чима Монеке разделили награду MVP 7-го тура Евролиги
34 минуты назадФото
«Из «Самары» можно уехать в «Реал». Андрей Федоров рассказал о напутствии Егора Амосова
сегодня, 10:47
Бывший скаут «Мемфиса» и «Филадельфии» Марин Седлачек: «Дёмин может быть первым российским баскетболистом после Кириленко с большим влиянием в НБА»
сегодня, 09:55
Сергей Кущенко: «Оценить дебют Егора Дёмина можно будет, когда проведет 10-12 игр»
сегодня, 09:30
Остин Ривз и Джамал Мюррэй – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:08Видео
Василие Мицич о 6-1 в Евролиге: «Меня ждали в команде. Дали роль, за которую не пришлось сражаться, это позволило легко найти ритм»
сегодня, 08:55
Лоренцо Браун выбыл из состава «Милана» до декабря
сегодня, 08:41
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб открывает сезон в роли лидера
сегодня, 08:26
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Студентски центар» примет КРКА
24 минуты назад
Джаред Харпер из «Хапоэля Иерусалим» стал MVP 5-го тура Еврокубка
53 минуты назадФото
Евролига одобрила проведение ближайших домашних матчей «Фенербахче» против израильских клубов в Мюнхене
сегодня, 11:05
Спортивный директор «Самары» Андрей Федоров: «Никита Михайловский – пример для многих других ребят, что надо продолжать верить в себя»
сегодня, 10:15
«Варезе» рассматривает вариант подписания Уроша Трифуновича
сегодня, 09:45
Антон Юдин о победе над «Автодором»: «Не только не дали им набрать их средние 15 подборов в атаке, но и превзошли по этому показателю»
сегодня, 07:59
Лука Дончич отреагировал на победный бросок Ривза символом GOAT
сегодня, 04:55Видео
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Бурк», «Манреса» крупно уступила «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 21:57
Раиса Мусина потеряла сознание после удара локтем во время матча Кубка России
вчера, 20:56Видео
Александер Секулич о победе над «Пармой»: «Не люблю выделять отдельных игроков, но сегодня хотел бы отметить Андрея Воронцевича»
вчера, 20:36