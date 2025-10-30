Джей Джей Редик: «Требую очень многого от нашего неполного состава, и они справляются»

Джей Джей Редик порадовался игре «Лейкерс».

Победа над «Миннесотой» снова вывела команду на положительный баланс (3-2).

«Очень горжусь нашим коллективом. Сложно даже сравнить с тем уровнем, на котором мы были 3 недели назад, когда мы были немного бестолковыми, кто-то пропускал сборы, кто-то тренировался с ограничениями. Все начинает складываться.

Я требую очень многого от этих парней. Очень многого. Несмотря на неполный состав. И они справляются. Они заслужили эту победу», – заключил главный тренер.