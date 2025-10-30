8

«Филадельфия» рассчитывает, что Пол Джордж вернется на площадку в первой неделе ноября

Звездный форвард «Сиксерс» может вернуться на паркет в первой неделе ноября.

По информации Джейка Фишера из Bleacher Report, в процессе восстановления Пола Джорджа наблюдается «положительная динамика», позволяющая рассчитывать на возвращение игрока в ближайшее время.

Из-за проблем со здоровьем 35-летний форвард в прошлом сезоне (своем дебютном за «Филадельфию») провел только 41 матч, набирая в среднем 16,2 очка, 5,3 подбора и 4,3 передачи за 33 минуты на площадке.

Несмотря на отсутствие одного из лидеров, «Сиксерс» уверенно стартовали в новом сезоне, одержав четыре победы подряд.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Bleacher Report
Филадельфия
Пол Джордж
Джейк Фишер
НБА
