Дрэймонд Грин о слухах вокруг Уиггинса: «Это не ваше дело. Прекратите, это отвратительно!»

Форвард «Голден Стэйт» прокомментировал ситуацию вокруг игрока команды , который давно не играет по личным причинам.

Ранее в сети появились слухи о том, что Уиггинс отсутствует в команде с февраля, так как «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».

«Неважно, правда то, что вы говорите, или нет, это не мое дело, это не моя жизнь. И не ваша жизнь. Вы все так жаждете знать, что происходит в жизни другого человека, это становится для вас важным? Иногда люди вызывают у меня отвращение.

Ты не знаешь, что происходит с другим человеком, но навязываешь ему какие-то вещи? А что, если с ним происходит что-то совсем иное? Прекратите это! Это отвратительно!», – сказал Грин.

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«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?