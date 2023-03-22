Дрэймонд Грин о слухах вокруг Уиггинса: «Это не ваше дело. Прекратите, это отвратительно!»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию вокруг игрока команды Эндрю Уиггинса, который давно не играет по личным причинам.
Ранее в сети появились слухи о том, что Уиггинс отсутствует в команде с февраля, так как «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».
«Неважно, правда то, что вы говорите, или нет, это не мое дело, это не моя жизнь. И не ваша жизнь. Вы все так жаждете знать, что происходит в жизни другого человека, это становится для вас важным? Иногда люди вызывают у меня отвращение.
Ты не знаешь, что происходит с другим человеком, но навязываешь ему какие-то вещи? А что, если с ним происходит что-то совсем иное? Прекратите это! Это отвратительно!», – сказал Грин.
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«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?
Они не платят за то, чтобы знать у кого какие личные проблемы. Если они чувствуют себя обиженными, что тот или иной игрок не играет - просто пусть не покупают билеты, пиво и мерч. Никто не заставляет. Когда игрок пропускает 1 матч, там еще можно предъявить что-то, но тут игрока нет уже больше месяца и всех заранее предупреждают, что его не будет до конца сезона.
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Но как только болельщики команды хотят узнать, где же игрок их любимой команды, подписавшийся на 100 + миллионов, им говорят " Перестаньте узнавать! не вашего ума дела!"
Главная суть. «Неважно, правда то, что вы говорите, или нет, это не мое дело, это не моя жизнь».