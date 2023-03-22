Дрэймонд Грин о слухах вокруг Уиггинса: «Это не ваше дело. Прекратите, это отвратительно!»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию вокруг игрока команды Эндрю Уиггинса, который давно не играет по личным причинам.

Ранее в сети появились слухи о том, что Уиггинс отсутствует в команде с февраля, так как «узнал, что у жены роман с его лучшим другом, и что он воспитывает чужого ребенка».

«Неважно, правда то, что вы говорите, или нет, это не мое дело, это не моя жизнь. И не ваша жизнь. Вы все так жаждете знать, что происходит в жизни другого человека, это становится для вас важным? Иногда люди вызывают у меня отвращение.

Ты не знаешь, что происходит с другим человеком, но навязываешь ему какие-то вещи? А что, если с ним происходит что-то совсем иное? Прекратите это! Это отвратительно!», – сказал Грин.

Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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15 комментариев

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Nightyork97
Ответ Михаил Евдокимов
Люди покупают билеты , чтобы смотреть баскетболл, люди покупаю мерч, пиво и прочее потому что им нравится смотреть баскетбол и на конкретных игроков. Они не платят за то, чтобы знать у кого какие личные проблемы. Если они чувствуют себя обиженными, что тот или иной игрок не играет - просто пусть не покупают билеты, пиво и мерч. Никто не заставляет. Когда игрок пропускает 1 матч, там еще можно предъявить что-то, но тут игрока нет уже больше месяца и всех заранее предупреждают, что его не будет до конца сезона.
Забавно взять деньги у клуба, а потом при возможности играть он руинит сезон своими психологическими проблемами. Должен быть мужиком, показать свои яйца и умирать на площадке за лого моста. Все решится совсем скоро. Причину они в любом случае скажут, но если там всплывет что-то реальное про бывшую и он не играл из-за этого - это позор.
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udod
Ответ pro~dj
Все верно сказал. Есть грань допустимого. Одно дело какую машину купил или особняк. Другое дело, что личные или семейные проблемы не должны попадать на публику.
тогда кушай догадки и версии, что вполне логично и происходит
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Михаил Евдокимов
Ответ Ужратый Гусениц
Мне так нравится Зрители покупают билеты, подписки, мерч, пиво на трибунах, приносят прибыль клубам и лиге НБА получает деньги с этого, растут зарплаты игроков и т.д Но как только болельщики команды хотят узнать, где же игрок их любимой команды, подписавшийся на 100 + миллионов, им говорят " Перестаньте узнавать! не вашего ума дела!"
Люди покупают билеты , чтобы смотреть баскетболл, люди покупаю мерч, пиво и прочее потому что им нравится смотреть баскетбол и на конкретных игроков.
Они не платят за то, чтобы знать у кого какие личные проблемы. Если они чувствуют себя обиженными, что тот или иной игрок не играет - просто пусть не покупают билеты, пиво и мерч. Никто не заставляет. Когда игрок пропускает 1 матч, там еще можно предъявить что-то, но тут игрока нет уже больше месяца и всех заранее предупреждают, что его не будет до конца сезона.
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udod
ого, ветка упоротых минусующих моралфагов
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scorp19
Технарь этому Грину
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Ужратый Гусениц
Ответ Сергей Григорьев
узнать - одно. а распространение слухов разной степени - другое
ну так слухи бы не собирались, если бы ГСВ четко дало ответ. вот про Примо все узнали, и конца света не случилось, хотя ситуация тоже очень щекотливая.
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pro~dj
Все верно сказал. Есть грань допустимого. Одно дело какую машину купил или особняк. Другое дело, что личные или семейные проблемы не должны попадать на публику.
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Nightyork97
Ответ Malay Saratov
Вчера на НТВ обсуждался точно такой же вопрос. Сделали ДНК-оказалось ребёнок свой. Соседка моя за мужика порадовалась. Может и Уиггинсу на НТВ мотануть?
Не смотрю ящик, возможно, что на РЕН ТВ эта тема зашла лучше. Все как любим, а вот в США настолько плохо, что такой баскетболист и т.д. Прекращай смотреть НТВ, нельзя настолько бессмысленно тратить свое время
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Malay Saratov
Ответ Nightyork97
Заголовок. Дрэймонд Грин о слухах вокруг Уиггинса: «Это не ваше дело. Прекратите, это отвратительно!» Главная суть. «Неважно, правда то, что вы говорите, или нет, это не мое дело, это не моя жизнь».
Вчера на НТВ обсуждался точно такой же вопрос. Сделали ДНК-оказалось ребёнок свой. Соседка моя за мужика порадовалась. Может и Уиггинсу на НТВ мотануть?
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Vadim Kolchev
Дрэймонд Грин: Я лучший друг Уиггинса.
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Сергей Григорьев
Ответ Ужратый Гусениц
Мне так нравится Зрители покупают билеты, подписки, мерч, пиво на трибунах, приносят прибыль клубам и лиге НБА получает деньги с этого, растут зарплаты игроков и т.д Но как только болельщики команды хотят узнать, где же игрок их любимой команды, подписавшийся на 100 + миллионов, им говорят " Перестаньте узнавать! не вашего ума дела!"
узнать - одно. а распространение слухов разной степени - другое
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udod
заткнись, и стучи мячом
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Ужратый Гусениц
Мне так нравится
Зрители покупают билеты, подписки, мерч, пиво на трибунах, приносят прибыль клубам и лиге
НБА получает деньги с этого, растут зарплаты игроков и т.д
Но как только болельщики команды хотят узнать, где же игрок их любимой команды, подписавшийся на 100 + миллионов, им говорят " Перестаньте узнавать! не вашего ума дела!"
+2
-6
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BuTaJIbKa
о как! тогда совсем дела плохи с этим сезоном... а там уж и окно станет форточкой :(
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Nightyork97
Заголовок. Дрэймонд Грин о слухах вокруг Уиггинса: «Это не ваше дело. Прекратите, это отвратительно!»
Главная суть. «Неважно, правда то, что вы говорите, или нет, это не мое дело, это не моя жизнь».
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