Джейлен Брансон набрал 40 очков и 5 передач, «Нью-Йорк» прервал серию из 9 поражений в матчах с «Бруклином»

Теги Бруклин Нью-Йорк НБА видео Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон помог команде добиться победы в дерби с «Бруклином» (124:106).

Брансон набрал 40 очков (15 из 21 с игры), 2 подбора, 5 передач и 1 блок-шот без единой потери за 36 минут.

«Никс» прервали серию из девяти поражений от «Нетс», победив принципиального соперника впервые за три года.

«Бруклин» не проигрывал «Нью-Йорку», когда на площадку выходили Кевин Дюрэнт или Кайри Ирвинг.

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3 комментария

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evgen98
Ответ mastadon
Как тут про него комментаторы пишут? Недоалстар, переплаченный) По факту лучший игрок команды, в очень грамотный, эффективный баскетбол играет
Даллас уже пустился во все тяжкие, отпустив его.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzzz
В Нью-Йорке появился наконец шериф
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mastadon
Как тут про него комментаторы пишут? Недоалстар, переплаченный)
По факту лучший игрок команды, в очень грамотный, эффективный баскетбол играет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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