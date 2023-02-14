Джейлен Брансон набрал 40 очков и 5 передач, «Нью-Йорк» прервал серию из 9 поражений в матчах с «Бруклином»
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон помог команде добиться победы в дерби с «Бруклином» (124:106).
Брансон набрал 40 очков (15 из 21 с игры), 2 подбора, 5 передач и 1 блок-шот без единой потери за 36 минут.
«Никс» прервали серию из девяти поражений от «Нетс», победив принципиального соперника впервые за три года.
«Бруклин» не проигрывал «Нью-Йорку», когда на площадку выходили Кевин Дюрэнт или Кайри Ирвинг.
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