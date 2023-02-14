Разыгрывающий « » помог команде добиться победы в дерби с « » (124:106).

Брансон набрал 40 очков (15 из 21 с игры), 2 подбора, 5 передач и 1 блок-шот без единой потери за 36 минут.

«Никс» прервали серию из девяти поражений от «Нетс», победив принципиального соперника впервые за три года.

«Бруклин» не проигрывал «Нью-Йорку», когда на площадку выходили или .

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