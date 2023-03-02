Джейлен Брансон набрал 39 очков в победном матче с «Бруклином»
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон помог команде одержать победу в дерби с «Бруклином» (142:118).
Брансон набрал 39 очков, 5 подборов и 6 передач.
За 38 миунт Джейлен реализовал 15 из 18 с игры при 5 из 6 из-за дуги.
На счету Брансона было 30 очков уже по итогам первой половины, «Никс» одержали седьмую победу подряд.
Лига несуразности. Худшие суперкоманды в истории НБА
Уилт Чемберлен – уникальная часть истории «Уорриорз». Пачки рекордов, но абсолютному счастью мешали «Селтикс» Расселла
Комментарии