Джейлен Брансон набрал 39 очков в победном матче с «Бруклином»

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Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон помог команде одержать победу в дерби с «Бруклином» (142:118).

Брансон набрал 39 очков, 5 подборов и 6 передач.

За 38 миунт Джейлен реализовал 15 из 18 с игры при 5 из 6 из-за дуги.

На счету Брансона было 30 очков уже по итогам первой половины, «Никс» одержали седьмую победу подряд.

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