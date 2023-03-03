НБА представила подборку лучших моментов Джейлена Брансона, который признан игроком месяца

НБА представила подборку лучших моментов разыгрывающего « » , который признан игроком месяца по итогам февраля.

Средние показатели Брансона в феврале – 27,3 очка и 6,0 передачи при 52,9% с игры и 42,6% из-за дуги. Результат «Никс» – 9-2.

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