НБА представила подборку лучших моментов Джейлена Брансона, который признан игроком месяца

Теги Нью-Йорк НБА видео Джейлен Брансон Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона, который признан игроком месяца по итогам февраля.

Средние показатели Брансона в феврале – 27,3 очка и 6,0 передачи при 52,9% с игры и 42,6% из-за дуги. Результат «Никс» – 9-2.

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
Брансон топчик, Даллас лохи что его упустили. Зато вложились в Кайри
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