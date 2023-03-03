НБА представила подборку лучших моментов Джейлена Брансона, который признан игроком месяца
НБА представила подборку лучших моментов разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона, который признан игроком месяца по итогам февраля.
Средние показатели Брансона в феврале – 27,3 очка и 6,0 передачи при 52,9% с игры и 42,6% из-за дуги. Результат «Никс» – 9-2.
Лига несуразности. Худшие суперкоманды в истории НБА
Уилт Чемберлен – уникальная часть истории «Уорриорз». Пачки рекордов, но абсолютному счастью мешали «Селтикс» Расселла
1 комментарий