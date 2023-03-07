Форвард « » упустил возможность принести команде победу в концовке основного времени матча с « ».

Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти при счете 109:109. Защитник Маркус Смарт был близок к тому, чтобы добавить мяч в корзину, но тоже промахнулся.

«Селтикс», которые провели встречу без Джейсона Тейтума, уступили 14-очковое преимущество в четвертой четверти.

«Кавальерс» победили со счетом 118:114.

В воскресенье «Бостон» во втором овертайме уступил «Нью-Йорку».

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф