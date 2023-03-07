Грант Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца 4-й четверти против «Кэвз». «Селтикс» уступили в овертайме

Теги Бостон Кливленд Нью-Йорк НБА видео Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Бостона» Грант Уильямс упустил возможность принести команде победу в концовке основного времени матча с «Кливлендом».

Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти при счете 109:109. Защитник Маркус Смарт был близок к тому, чтобы добавить мяч в корзину, но тоже промахнулся.

«Селтикс», которые провели встречу без Джейсона Тейтума, уступили 14-очковое преимущество в четвертой четверти.

«Кавальерс» победили со счетом 118:114.

В воскресенье «Бостон» во втором овертайме уступил «Нью-Йорку».

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4 комментария

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grishay10@mail.ru
Ответ Vagant
Последние три игры "Бостона": Слили отрыв от Бруклина - 28 очков. Позволили отыграть "Нью-Йорку - 14 очков А сейчас упустили преимущество над Кливлендом - 15 очков.
При этом Бостон с Тейтумом и без него играют практически одинаково . Что здесь ОТ и слили его , что вчера с Никс . А если вспомнить еще матч Бакс - Бостон , где без Тейтума и Брауна был так же ОТ , то не ясно , настолько это дуо вообще эффективно , особенно в клатчах. Система и крутое движения мяча выигрывали матчи в прошлом ПО , сейчас как-то кажется что Тейтум и Браун в себя слишком поверили и начали брать на себя кучу айзо бросков , которые и близко не попадают на уровне Дюранта и Карри. Стабильно эта парочка за игру выбрасывает по 50 бросков на двоих.
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Алексей Никишин
Это он ещё Митчелу сказал что попадёт оба штрафных. Просто клоун.
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Insamo217
лошара
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Vagant
Последние три игры "Бостона":
Слили отрыв от Бруклина - 28 очков.
Позволили отыграть "Нью-Йорку - 14 очков
А сейчас упустили преимущество над Кливлендом - 15 очков.
+5
0
+5
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