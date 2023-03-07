Грант Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца 4-й четверти против «Кэвз». «Селтикс» уступили в овертайме
Форвард «Бостона» Грант Уильямс упустил возможность принести команде победу в концовке основного времени матча с «Кливлендом».
Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти при счете 109:109. Защитник Маркус Смарт был близок к тому, чтобы добавить мяч в корзину, но тоже промахнулся.
«Селтикс», которые провели встречу без Джейсона Тейтума, уступили 14-очковое преимущество в четвертой четверти.
«Кавальерс» победили со счетом 118:114.
В воскресенье «Бостон» во втором овертайме уступил «Нью-Йорку».
Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
Слили отрыв от Бруклина - 28 очков.
Позволили отыграть "Нью-Йорку - 14 очков
А сейчас упустили преимущество над Кливлендом - 15 очков.