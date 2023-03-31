Джо Лэйкоб: «Мы приметили Йокича на драфте, но не решились»

Владелец « » Джо Лэйкоб рассказал, что команда была рассматривала возможность выбора на драфте 2014 года.

«Очевидно, что всегда найдется кто-то, кому вы скажете: «Черт, я должен был взять того парня». Такова наша природа. Просто очень трудно предсказать, кто станет великим на драфте.

Никол Йокич под 41-м номером... мы действительно видели его, но не решились. Драфт – это то, что приходит на ум при слове «ошибки». Трудно быть идеальным. Я думаю, что в целом мы проделали хорошую работу, но очевидно, что мы могли быть лучше», – поделился Лэйкоб.

«Уорриорз» отдали несколько выборов на драфте во время приобретения в 2013 году в сделке с «Наггетс». В их число входил их пик в первом раунде драфта 2014 года (впоследствии выбран Родни Худ под 23-м номером).

Примечательно, что калифорнийцы вообще не принимали участия в том драфте.

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