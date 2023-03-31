Джо Лэйкоб: «Мы приметили Йокича на драфте, но не решились»

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА Джо Лэйкоб Никола Йокич Баскетбол

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб рассказал, что команда была рассматривала возможность выбора Николы Йокича на драфте 2014 года.

«Очевидно, что всегда найдется кто-то, кому вы скажете: «Черт, я должен был взять того парня». Такова наша природа. Просто очень трудно предсказать, кто станет великим на драфте.

Никол Йокич под 41-м номером... мы действительно видели его, но не решились. Драфт – это то, что приходит на ум при слове «ошибки». Трудно быть идеальным. Я думаю, что в целом мы проделали хорошую работу, но очевидно, что мы могли быть лучше», – поделился Лэйкоб.

«Уорриорз» отдали несколько выборов на драфте во время приобретения Андре Игудалы в 2013 году в сделке с «Наггетс». В их число входил их пик в первом раунде драфта 2014 года (впоследствии выбран Родни Худ под 23-м номером).

Примечательно, что калифорнийцы вообще не принимали участия в том драфте.

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7 комментариев

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Михаил Евдокимов
Ответ Herodotus
В итоге те, кто выбрал йокича один раз сыграли в финале конфы и то в пузыре, а те кто не взял его и выменял игудалу сыграли 6 финалов и выиграли 4 из них
Поэтому мир и интересен, никогда не угадаешь. Не обменяй они Игудалу, то скорее всего не было бы и династии в том виде, что он сейчас. Но забери они на драфте Йокича, и если Никола будет тем же что сейчас (что тоже не факт, все таки другая команда) , то воины могли бы продоминировать последние года 4 , включая текущий, еще сильней. Все-таки текущий Йокич+Карри+Томпсон+Грин+ условный Донте или Пул, это пятерка , которая тупо непобедима была бы, на мой взгляд конечно.
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Archer_Great
Ответ Rick Sorkin
Не решились под 41-м пиком?
У них пиков не было, так что они смотрели в вакууме, а не конкретно во время драфта) Просто как вариант взять кого-то во втором раунде, но они в итоге отдали пачку пиков за Игги, я так понял
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Rick Sorkin
Не решились под 41-м пиком?
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Herodotus
В итоге те, кто выбрал йокича один раз сыграли в финале конфы и то в пузыре, а те кто не взял его и выменял игудалу сыграли 6 финалов и выиграли 4 из них
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ARCAN
Взяли своё, когда выбрали Смаилагича
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рождённый в СССР
Андрюха лучший - в этом ГС не проиграли. МВП Финала
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lugovoy.sanya
Хотели выбрать Джокера, но покив не оказалось. Ну а так конечно бы его взяли;)
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