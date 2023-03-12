Джавейл Макги: «Голден Стэйт» относятся к своим игрокам лучше всех»

Центровой «Далласа» рассказал как организация « » относится к своим игрокам.

«От первой игры до последнего матча плей-офф. Это надо было видеть. Братство, которое я чувствовал, энергия, и то, как организация обращается с вами. Я был в трех или четырех командах, и «Уорриорз», безусловно, относятся к своим игрокам лучше всех».

Макги также рассказал, что владельцы клуба Джо Лейкоб и Питер Губер организовывали праздничные ужины для команды за свой счет.

«Просто тот факт, что можно собраться с семьями партнеров по команде и не беспокоиться о счете. «Заказывайте все, что хотите. Мы все соберемся в кругу друзей и будем наслаждаться этим», – процитировал центровой.

Баскетболист выступал за «Голден Стэйт» с 2016 по 2019 год – дважды стал чемпионом .

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