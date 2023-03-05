Джо Лэйкоб об обмене Гэри Пэйтона II: «Нам показалось, что «Блэйзерс» лукавили»

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб признался, что все еще зол на «Портленд», который во время переговоров по Гэри Пэйтону II скрыл информацию о травме у защитника.

«Да, я все еще очень зол.

Я думаю, что мы все разозлились. Мы были в шоке. С одной стороны, он играл за «Блэйзерс», что указывало на то, что он здоров. Но мы спрашивали. У нас было несколько минут, чтобы совершить обмен перед дедлайном. Это своего рода кодекс чести. Забудь, что есть в записях, которые ты увидишь позже.

Нам показалось, что они лукавили», – сказал Лэйкоб.

«Голден Стэйт» приобрел Пэйтона у «Портленда» в результате четырехстороннего обмена перед дедлайном. Во время медосмотра выяснилось, что игрок не полностью восстановился от перенесенной летом операции на мышцах брюшной полости.

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