Джо Лэйкоб об обмене Гэри Пэйтона II: «Нам показалось, что «Блэйзерс» лукавили»

Теги Голден Стэйт Портленд НБА Джо Лэйкоб Гэри Пэйтон II Баскетбол

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб признался, что все еще зол на «Портленд», который во время переговоров по Гэри Пэйтону II скрыл информацию о травме у защитника.

«Да, я все еще очень зол.

Я думаю, что мы все разозлились. Мы были в шоке. С одной стороны, он играл за «Блэйзерс», что указывало на то, что он здоров. Но мы спрашивали. У нас было несколько минут, чтобы совершить обмен перед дедлайном. Это своего рода кодекс чести. Забудь, что есть в записях, которые ты увидишь позже.

Нам показалось, что они лукавили», – сказал Лэйкоб.

«Голден Стэйт» приобрел Пэйтона у «Портленда» в результате четырехстороннего обмена перед дедлайном. Во время медосмотра выяснилось, что игрок не полностью восстановился от перенесенной летом операции на мышцах брюшной полости.

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