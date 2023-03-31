Бывший игрок НБА, телевизионный эксперт рассказал о том, что в обозримом будущем рассчитывает заняться политикой.

«Поставил перед собой задачу к 50 годам руководить офисом. Речь идет о мэре или губернаторе, что-то в этом духе. Поставил эту задачу, когда мне шел еще четвертый десяток. Это что-то новое.

Для кого-то это может показаться неожиданным, но я знаю, что смогу повлиять на вещи и что-то изменить. У меня все еще есть семь лет», – заявил 43-летний Барнс.

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