Мэтт Барнс: «Поставил перед собой задачу к 50 годам стать мэром или губернатором»
Бывший игрок НБА, телевизионный эксперт Мэтт Барнс рассказал о том, что в обозримом будущем рассчитывает заняться политикой.
«Поставил перед собой задачу к 50 годам руководить офисом. Речь идет о мэре или губернаторе, что-то в этом духе. Поставил эту задачу, когда мне шел еще четвертый десяток. Это что-то новое.
Для кого-то это может показаться неожиданным, но я знаю, что смогу повлиять на вещи и что-то изменить. У меня все еще есть семь лет», – заявил 43-летний Барнс.
За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе
1 комментарий