Мэтт Барнс: «Поставил перед собой задачу к 50 годам стать мэром или губернатором»

Теги Мэтт Барнс НБА Политика Баскетбол

Бывший игрок НБА, телевизионный эксперт Мэтт Барнс рассказал о том, что в обозримом будущем рассчитывает заняться политикой.

«Поставил перед собой задачу к 50 годам руководить офисом. Речь идет о мэре или губернаторе, что-то в этом духе. Поставил эту задачу, когда мне шел еще четвертый десяток. Это что-то новое.

Для кого-то это может показаться неожиданным, но я знаю, что смогу повлиять на вещи и что-то изменить. У меня все еще есть семь лет», – заявил 43-летний Барнс.

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1 комментарий

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Фёдор Молчанов
Губернатором дома Фишера разве что
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