Суд обязан Мэтта Барнса выплатить бывшей жене 134 тысячи долларов из-за просроченных выплат на содержание детей

Теги происшествия Мэтт Барнс НБА Дерек Фишер Баскетбол

Суд обязан бывшего игрока НБА Мэтта Барнса выплатить бывшей жене Глории Гован 134 тысячи долларов просроченных выплат по алиментам.

У Барнса и Гован двое совместных детей, подростки-близнецы Картер и Айзейя.

Чемпион НБА 2017 года выплачивал по 20 000 долларов в месяц на содержание детей, когда выступал в лиге. Несколько лет назад сумма была сокращена до 7 500 долларов.

43-летний Барнс после завершения игровой карьеры стал телеведущим.

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1 комментарий

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сервисник
Обязал, наверное, вряд ли суд сам будет платить) Да, я душнила)
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