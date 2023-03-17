Суд обязан бывшего игрока НБА Мэтта Барнса выплатить бывшей жене Глории Гован 134 тысячи долларов просроченных выплат по алиментам.

У Барнса и Гован двое совместных детей, подростки-близнецы Картер и Айзейя.

Чемпион НБА 2017 года выплачивал по 20 000 долларов в месяц на содержание детей, когда выступал в лиге. Несколько лет назад сумма была сокращена до 7 500 долларов.

43-летний Барнс после завершения игровой карьеры стал телеведущим.

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