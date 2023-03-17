Суд обязан Мэтта Барнса выплатить бывшей жене 134 тысячи долларов из-за просроченных выплат на содержание детей
Суд обязан бывшего игрока НБА Мэтта Барнса выплатить бывшей жене Глории Гован 134 тысячи долларов просроченных выплат по алиментам.
У Барнса и Гован двое совместных детей, подростки-близнецы Картер и Айзейя.
Чемпион НБА 2017 года выплачивал по 20 000 долларов в месяц на содержание детей, когда выступал в лиге. Несколько лет назад сумма была сокращена до 7 500 долларов.
43-летний Барнс после завершения игровой карьеры стал телеведущим.
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