Мэтт Барнс: «Это совпадение, что каждый раз, когда Кайри переходит в другую команду, происходит дисфункция?»
Бывший игрок НБА Мэтт Барнс не удивлен, что с приходом Кайри Ирвинга у «Далласа» начались проблемы.
«Это совпадение, что каждый раз, когда Кайри переходит в другую команду, происходит дисфункция?
Просто кажется, что куда бы ни перешел Кайри, везде начинаются проблемы. Может быть, совпадение, а может быть, проблема в Кайри.
Каким бы талантливым он ни был, а он, несомненно, входит в пятерку самых талантливых, кажется, что каждый раз, когда он где-то останавливается, случается какая-то херня. Нетрудно сделать вывод», – сказал Барнс.
Результаты «Мэверикс» с Ирвингом в составе – 7 побед и 9 поражений.
«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно
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