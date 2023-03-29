Мэтт Барнс: «Это совпадение, что каждый раз, когда Кайри переходит в другую команду, происходит дисфункция?»

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс не удивлен, что с приходом у « » начались проблемы.

«Это совпадение, что каждый раз, когда Кайри переходит в другую команду, происходит дисфункция?

Просто кажется, что куда бы ни перешел Кайри, везде начинаются проблемы. Может быть, совпадение, а может быть, проблема в Кайри.

Каким бы талантливым он ни был, а он, несомненно, входит в пятерку самых талантливых, кажется, что каждый раз, когда он где-то останавливается, случается какая-то херня. Нетрудно сделать вывод», – сказал Барнс.

Результаты «Мэверикс» с Ирвингом в составе – 7 побед и 9 поражений.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно