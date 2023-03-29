Мэтт Барнс: «Это совпадение, что каждый раз, когда Кайри переходит в другую команду, происходит дисфункция?»

Теги Даллас Мэтт Барнс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс не удивлен, что с приходом Кайри Ирвинга у «Далласа» начались проблемы.

«Это совпадение, что каждый раз, когда Кайри переходит в другую команду, происходит дисфункция?

Просто кажется, что куда бы ни перешел Кайри, везде начинаются проблемы. Может быть, совпадение, а может быть, проблема в Кайри. 

Каким бы талантливым он ни был, а он, несомненно, входит в пятерку самых талантливых, кажется, что каждый раз, когда он где-то останавливается, случается какая-то херня. Нетрудно сделать вывод», – сказал Барнс.

Результаты «Мэверикс» с Ирвингом в составе – 7 побед и 9 поражений.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно

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3 комментария

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8gys799mjk
Ответ Максим Макеев
Ну в Далласе это скорее от потери важных элементов состава
Динуиди и Финни-Смит были гораздо полезней одного Кайри!
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Антон Киселёв
Новости по тегу "Мэтт Барнс"... Мэтт Барнс плюнул в бывшего мужа своей невесты на матче НФЛ... А он мог бы дать парочку дельных советов Кайри Ирвингу
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Максим Макеев
Ну в Далласе это скорее от потери важных элементов состава
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0
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