Чарльз Баркли: «Когда что-то происходит на расовой почве, журналисты задают вопросы только чернокожим спортсменам»

Теги НБА Чарльз Баркли Том Брэди Аарон Роджерс Политика расизм Баскетбол

Легенда НБА, телевизионный эксперт Чарльз Баркли считает, что в США существуют двойные стандарты, когда речь заходит о расовых вопросах.

«Есть одна вещь, которая меня расстраивает. Всякий раз, когда что-то происходит на расовой почве, журналисты задают вопросы только чернокожим спортсменам. Они идут только к нам. Я почти уверен, что белые репортеры не спросят у Тома Брэди и Аарона Роджерса: «Что вы думаете по этому поводу?» Это действительно несправедливо, это двойной стандарт.

Мы не можем решить все вопросы черного сообщества или черной Америки. Нужна ли нам помощь и поддержка? 100%. Но каждый раз, когда что-то происходит, они идут лишь к нам, будто мы знаем ответы на все вопросы. Но это не так. Все это несправедливо. Они никогда не задают белым спортсменам те же вопросы», – заявил Баркли.

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3 комментария

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Alex1104
"На колени и извиняться"
Достали уже.
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serginn
Потому что белые не ноют на каждом шагу, что их права ущемляют. Вы ноете, вот вас и спрашивают: "#### ты ноешь?"
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dzenga 1
Понеслааааась !
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