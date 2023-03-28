Легенда НБА, телевизионный эксперт считает, что в США существуют двойные стандарты, когда речь заходит о расовых вопросах.

«Есть одна вещь, которая меня расстраивает. Всякий раз, когда что-то происходит на расовой почве, журналисты задают вопросы только чернокожим спортсменам. Они идут только к нам. Я почти уверен, что белые репортеры не спросят у Тома Брэди и Аарона Роджерса: «Что вы думаете по этому поводу?» Это действительно несправедливо, это двойной стандарт.

Мы не можем решить все вопросы черного сообщества или черной Америки. Нужна ли нам помощь и поддержка? 100%. Но каждый раз, когда что-то происходит, они идут лишь к нам, будто мы знаем ответы на все вопросы. Но это не так. Все это несправедливо. Они никогда не задают белым спортсменам те же вопросы», – заявил Баркли.

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