Расселл Уэстбрук: «Моя роль может меняться, но мышление – никогда»

Звездный разыгрывающий «Клипперс» поделился эмоциями после победы над « » (141:132).

«Я очень благодарен, как всегда. Прежде всего, спасибо тому, кто стоит выше всех нас, за то, что позволил мне выйти на площадку. Без него меня бы здесь не было.

Мое мышление никогда не меняется, моя роль может меняться, но мышление – нет. У нас невероятная команда. С Каваем и ПиДжи на паркете моя задача немного другая, но сегодня мы здорово отработали», – поделился разыгрывающий.

Также MVP-2016/2017 отреагировал на слова, что в последнюю неделю болельщики видят в нем «винтажного Расса».

«Это то самое время года, Джимми. Я никуда не ушел, я все еще здесь. Моя работа просто немного изменилась, но стоит задача – продолжать соревноваться, продолжать рваться туда, вы же знаете. 15-й год и я все еще прыгаю», – закончил Уэстбрук.

В отсутствие и Пола Джорджа Уэстбрук взял на себя роль лидера. За 35,5 минуты на паркете он реализовал 13 из 18 с игры, 5 из 5 из-за дуги, 5 из 9 с линии штрафных, а также сделал 10 передач, 4 подбора, 2 блок-шота и 2 потери.

Уэстбрук стал первым игроком в истории лиги, который набирал 30 очков и 10 передач за пять разных команд («Оклахома», «Хьюстон», «Вашингтон», «Лейкерс», « »).

«Клипперс» занимают 5-е место на Западе с 41 победой и 36 поражениями.

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