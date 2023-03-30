Расселл Уэстбрук обновил рекорд сезона – 36 очков. «Клипперс» выиграли у «Мемфиса»
36 очков разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука помогли команде одержать гостевую победу над одним из лидеров Западной конференции «Мемфисом» – 141:132.
Уэстбрук обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне. До сегодняшнего дня его лучшим результатом в этом сезоне были 29 очков, которые он набрал за «Лейкерс» 20 января также в игре против «Гризлис».
В отсутствие Кавая Ленарда и Пола Джорджа Уэстбрук взял на себя роль лидера. За 35,5 минуты на паркете он реализовал 13 из 18 с игры, 5 из 5 из-за дуги, 5 из 9 с линии штрафных, а также сделал 10 передач, 4 подбора, 2 блок-шота и 2 потери.
«Клипперс» занимают 5-е место на Западе с 41 победой и 36 поражениями.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
- Эй, Расс!
- Да, тренер?
- Выпускай кракена, пора!
- Понял, тренер!
Теперь у него 24 370 очков. На 26-м месте - Рэй Аллен (24 505).
Как же радостно его видеть таким!