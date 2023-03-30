Расселл Уэстбрук обновил рекорд сезона – 36 очков. «Клипперс» выиграли у «Мемфиса»

Теги Клипперс Мемфис НБА видео Расселл Уэстбрук Баскетбол

36 очков разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука помогли команде одержать гостевую победу над одним из лидеров Западной конференции «Мемфисом» – 141:132.

Уэстбрук обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне. До сегодняшнего дня его лучшим результатом в этом сезоне были 29 очков, которые он набрал за «Лейкерс» 20 января также в игре против «Гризлис».

В отсутствие Кавая Ленарда и Пола Джорджа Уэстбрук взял на себя роль лидера. За 35,5 минуты на паркете он реализовал 13 из 18 с игры, 5 из 5 из-за дуги,  5 из 9 с линии штрафных, а также сделал 10 передач, 4 подбора, 2 блок-шота и 2 потери.

«Клипперс» занимают 5-е место на Западе с 41 победой и 36 поражениями.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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17 комментариев

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Дмитрий Сологубов
Браво!!!
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Южка
штрафы бы 100% положил, красивый "сорокет" бы был
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Dmitry Trepov
Ответ Rodbert
13 из 18 с игры, 5 из 5 из-за дуги. Вот влияние Тайрона Лю. Просто Расселу нужен был норм тренер.
Лю научил его кидать из-за дуги за месяц?
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kisliy33
5 из 5 с дуги, 5 из 9 штраф. Вот именно так подтверждается народная мудрость "раз в год и палка стреляет / раз в сутки сломанные часы показывают верное время".
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Herodotus
Расс, это будет лучший плов в твоей жизни
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Djoyin
Надо было трипл-дабл сделать, хотя парусники это команда для рыбалки по жизни из-за названия
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Erl Nash
Перед игрой:
- Эй, Расс!
- Да, тренер?
- Выпускай кракена, пора!
- Понял, тренер!
+2
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Сергей Пузанков
Палка, которая выстрелила второй раз за год
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Rodbert
13 из 18 с игры, 5 из 5 из-за дуги. Вот влияние Тайрона Лю. Просто Расселу нужен был норм тренер.
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Air Rodman
Как в старые добрые времена.
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Sergio19882007
Ответ MTZ_2022
Еще можно указать, что Рассел обошел Аллена Айверсона по очкам за карьеру и поднялся на 27-е место в списке лучших снайперов НБА. Теперь у него 24 370 очков. На 26-м месте - Рэй Аллен (24 505).
Спортс отдельную новость сделает,не переживай)
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MTZ_2022
Еще можно указать, что Рассел обошел Аллена Айверсона по очкам за карьеру и поднялся на 27-е место в списке лучших снайперов НБА.
Теперь у него 24 370 очков. На 26-м месте - Рэй Аллен (24 505).
+6
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Иван Фак
5 из 5 из-за дуги!!! Его Стеф Карри укусил?
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Sergio19882007
Красавчик)))
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Sasha Kurtin
Vintage Russ)))))
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Tydeus
Ну вот примерно для этого его Клипперс и брали
+15
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Heyarager
Ай, Броуди.
Как же радостно его видеть таким!
+13
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