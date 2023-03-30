Расселл Уэстбрук обновил рекорд сезона – 36 очков. «Клипперс» выиграли у «Мемфиса»

36 очков разыгрывающего «Клипперс» помогли команде одержать гостевую победу над одним из лидеров Западной конференции « » – 141:132.

Уэстбрук обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне. До сегодняшнего дня его лучшим результатом в этом сезоне были 29 очков, которые он набрал за «Лейкерс» 20 января также в игре против «Гризлис».

В отсутствие Кавая Ленарда и Пола Джорджа Уэстбрук взял на себя роль лидера. За 35,5 минуты на паркете он реализовал 13 из 18 с игры, 5 из 5 из-за дуги, 5 из 9 с линии штрафных, а также сделал 10 передач, 4 подбора, 2 блок-шота и 2 потери.

«Клипперс» занимают 5-е место на Западе с 41 победой и 36 поражениями.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?