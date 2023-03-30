Майк Котсар и Георгиос Папаяннис – MVP 31-го тура Евролиги

Тяжелый форвард «Басконии» Майк Котсар и центровой « » признаны MVP 31-го тура .

Папаяннис набрал 24 очка, реализовав 10 из 10 с игры, и сделал 11 подборов в победном домашнем матче «Пао» против «Баварии».

Котсар оформил дабл-дабл – 23 очка и 10 подборов – во встрече с «Альбой». Также на его счету было 3 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

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