Евролига. «Црвена Звезда» – «Валенсия», «Реал» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

В среду, 29 марта, в рамках 31-го тура регулярного чемпионата состоятся четыре матча.

Сербская « » примет испанскую «Валенсию». «Реал» в Мадриде сыграет с турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 21-9, Реал Испания – 21-9, Барселона Испания – 21-10, Монако Франция – 20-10, Фенербахче Турция – 18-12, Маккаби Израиль – 18-13, Партизан Сербия – 17-14, Баскония Испания – 16-15, – 15-15, Анадолу Эфес Турция – 15-16, – 14-16, Милан Италия – 14-17, Црвена Звезда Сербия – 13-17, Виртус Италия – 13-18, Бавария Германия – 11-20, Панатинаикос Греция – 11-20, Альба Германия – 9-22, Виллербан Франция – 8-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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