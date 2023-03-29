«Олимпиакос» обеспечил себе преимущество домашней площадки в плей-офф Евролиги

Одержав победу над «Виллербаном», «Олимпиакос» стал первой командой, которая обеспечила себе преимущество домашней площадки в плей-офф .

« » разгромил « » со счетом 81:55 в 31-м туре регулярного чемпионата. Таким образом, греческая команда гарантировала себе как минимум 4-е место по итогам регулярки.

Показатели «Олимпиакоса» на данный момент – 22 победы и 9 поражений. Занимающий 5-е место « » может достичь отметки в 22 победы, но уступает «Олимпиакосу» по результатам в личных встречах.

«Олимпиакосу» осталось провести три матча – против «Панатинаикоса», «Црвены Звезды» и «Басконии».

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