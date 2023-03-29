Факундо Кампаццо: «С этого момента и до конца нам нужно выигрывать каждый матч»
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо после победы над «Валенсией» (92:73) заявил, что белградская команда будет бороться за место в плей-офф Евролиги до самого конца, хотя шансы очень малы.
«С этого момента и до конца регулярного чемпионата нам нужно выигрывать каждый матч.
Сегодняшняя победа очень важна, у нас нет других вариантов, выход в плей-офф не в наших руках. Мы будем бороться до конца, и сегодняшняя победа очень много значит для нас перед поездкой в Виллербан», – сказал аргентинец.
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