Джа Морэнт встретился с Адамом Сильвером

Теги Мемфис НБА Адам Сильвер Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Гризлис» Джа Морэнт в среду встретился в Нью-Йорке с комиссионером НБА Адамом Сильвером, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Морэнт завершил консультационную программу во Флориде и приблизился к возобновлению сезона. Игрок должен дождаться объявления лигой результатов расследования, которое ожидается в ближайшее время.

Морэнт был отстранен «Мемфисом» после серии тревожных инцидентов, кульминацией которых стала демонстрация пистолета в пригородном ночном клубе Денвера во время прямой трансляции в социальных сетях 4 марта. НБА проводит расследование в связи со скандальной ситуацией. 

Вчера стало известно, что Морант записался на консультационную программу во Флориде. В заявлении игрока при поступлении на консультационную программу отмечается, что он рассчитывает «получить помощь и поработать над изучением более эффективных методов борьбы со стрессом и достижения общего благополучия».

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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9 комментариев

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Артём Голобородько
Откуда столько желчи в комментах по отношению к Джа? За своей жизнью следили бы)
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BT
Ответ lecter666_destiny
Пришел надеюсь с пистолетом?
Пришел сдавать весь арсенал.
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BT
Интересно, как эти встречи проходят - какой там протокол, так сказать? Надо падать ниц, обливаться слезами и лобызать руки Сильвера? Скажем, по преданию император Генрих IV, желая вымолить прощение у папы Григория VII, стоял три дня у ворот во власянице (т.н. хождение в Каноссу). Или все более по-деловому, приходят с адвокатами и не раскрывают рта?
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Вадим flanec
Ответ Роман Мнухин
И усыпал кабинет Сильвера баксами
При этом Сильвер приватный танец исполнял)))
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Tim Timson
вспомнил стрелку Исы и Челищева в Бандитском Петербурге))
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boller_73
Профессионально его отмазали конечно. Под видом "стресса".
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Роман Мнухин
И усыпал кабинет Сильвера баксами
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ lecter666_destiny
Пришел надеюсь с пистолетом?
Ага. И встретились в стриптиз-клубе.)
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lecter666_destiny
Пришел надеюсь с пистолетом?
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