Джа Морэнт встретился с Адамом Сильвером

Звездный разыгрывающий «Гризлис» Джа Морэнт в среду встретился в Нью-Йорке с комиссионером НБА Адамом Сильвером, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Морэнт завершил консультационную программу во Флориде и приблизился к возобновлению сезона. Игрок должен дождаться объявления лигой результатов расследования, которое ожидается в ближайшее время.

Морэнт был отстранен « » после серии тревожных инцидентов, кульминацией которых стала демонстрация пистолета в пригородном ночном клубе Денвера во время прямой трансляции в социальных сетях 4 марта. НБА проводит расследование в связи со скандальной ситуацией.

Вчера стало известно, что Морант записался на консультационную программу во Флориде. В заявлении игрока при поступлении на консультационную программу отмечается, что он рассчитывает «получить помощь и поработать над изучением более эффективных методов борьбы со стрессом и достижения общего благополучия».

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры