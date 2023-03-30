«Виллербан» оштрафован на 100 000 евро, две победы аннулированы

Теги происшествия чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Нандо Де Коло Жоффре Ловернь Баскетбол

Французская лига (LNB) оштрафовала «Виллербан» на 100 000 евро из-за нарушений в контрактах Нандо Де Коло и Жоффре Ловерня.

Кроме того, лига аннулировала две победы команды в регулярном чемпионате сезона-2022/23.

Было установлено, что Де Коло и Ловернь получали часть своих зарплат через имиджевые права, что запрещено во Франции.

«С 14 сентября 2022 года Высший управляющий совет неоднократно обращался к клубу «Виллербан» с просьбой прислать необходимые документы, касающиеся контрактов двух игроков. Эти запросы также были направлены соответствующим игрокам. Удовлетворительного ответа на запросы получено не было», – говорится в заявлении лиги.

У клуб есть право обжаловать это решение в Апелляционной палате Федерации баскетбола Франции.

После аннулирования двух победы результат «Виллербана» – 13-9. Команда борется за выход в плей-офф.

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1 комментарий

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Serge Vendino
На ПСЖ французские законы не распространяются значит
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