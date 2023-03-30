«Виллербан» оштрафован на 100 000 евро, две победы аннулированы
Французская лига (LNB) оштрафовала «Виллербан» на 100 000 евро из-за нарушений в контрактах Нандо Де Коло и Жоффре Ловерня.
Кроме того, лига аннулировала две победы команды в регулярном чемпионате сезона-2022/23.
Было установлено, что Де Коло и Ловернь получали часть своих зарплат через имиджевые права, что запрещено во Франции.
«С 14 сентября 2022 года Высший управляющий совет неоднократно обращался к клубу «Виллербан» с просьбой прислать необходимые документы, касающиеся контрактов двух игроков. Эти запросы также были направлены соответствующим игрокам. Удовлетворительного ответа на запросы получено не было», – говорится в заявлении лиги.
У клуб есть право обжаловать это решение в Апелляционной палате Федерации баскетбола Франции.
После аннулирования двух победы результат «Виллербана» – 13-9. Команда борется за выход в плей-офф.
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