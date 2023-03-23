Евролига. «Црвена Звезда» примет «Басконию», «Панатинаикос» – «Барселону» и другие матчи

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В четверг, 23 марта, в рамках 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет на своем паркете испанскую «Басконию». Греческий «Панатинаикос» встретится дома с испанской «Барселоной».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Баскония Испания
Дата проведения
23 марта, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Барселона Испания
Дата проведения
23 марта, 21.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
23 марта, 22.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
23 марта, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 21-8, Реал Испания – 20-9, Барселона Испания – 19-10, Монако Франция – 19-10, Фенербахче Турция – 17-12, Партизан Сербия – 16-12, Баскония Испания – 15-14, Жальгирис – 15-14, Маккаби Израиль – 16-13, Анадолу Эфес Турция – 14-15,  Валенсия – 14-15, Црвена Звезда Сербия – 12-17, Виртус Италия – 13-16, Милан Италия – 12-16, Бавария Германия – 11-18, Виллербан Франция – 8-21, Панатинаикос Греция – 10-19, Альба Германия – 8-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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