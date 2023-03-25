Чемпионат Франции. «Шоле» против «Парижа», «Фос Прованс» сойдется с «Виллербаном» и другие матчи
В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут пять матчей.
«Шоле» примет «Париж», «Фос Прованс» дома сойдется с «Виллербаном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 марта, 22.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Дата проведения
- 25 марта, 22.00, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 25 марта, 22.00, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 25 марта, 22.00, «Palais des Sports»
- Дата проведения
- 25 марта, 22.00, «Halle des sports Parsemain»
Положение команд: Монако – 20-4, Метрополитан – 17-8, Шоле – 16-8, Виллербан – 14-9, Дижон – 14-9, Ле-Ман – 13-10, Бурк – 13-10, Роанн – 13-12, Лимож – 11-12, Страсбур – 11-12, Гравлин-Дюнкерк – 11-13, Париж – 10-14, Ле-Портель – 10-15, Нантер – 8-16, По-Ортез – 8-15, Нанси – 8-15, Фос Прованс – 8-15, Блуа – 8-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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