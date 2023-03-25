Чемпионат Франции. «Шоле» против «Парижа», «Фос Прованс» сойдется с «Виллербаном» и другие матчи

В субботу, 25 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут пять матчей.

«Шоле» примет « », «Фос Прованс» дома сойдется с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – Нанси Дата проведения 25 марта, 22.00, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

Шоле – Париж Дата проведения 25 марта, 22.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 20-4, Метрополитан – 17-8, Шоле – 16-8, Виллербан – 14-9, Дижон – 14-9, Ле-Ман – 13-10, Бурк – 13-10, Роанн – 13-12, Лимож – 11-12, – 11-12, Гравлин-Дюнкерк – 11-13, Париж – 10-14, Ле-Портель – 10-15, – 8-16, – 8-15, Нанси – 8-15, Фос Прованс – 8-15, Блуа – 8-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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