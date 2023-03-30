Кевин Дюрэнт набрал 16 очков в первом домашнем матче за «Финикс»

Звездный форвард « » Кевин Дюрэнт вернулся в строй в матче против «Миннесоты» и помог своей новой команде одержать победу со счетом 107:100.

Дюрэнт впервые сыграл в домашнем матче за «Санз» после перехода из «Бруклина» перед февральским дедлайном. Форвард пропустил 10 матчей из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

Сегодня Дюрэнт провел на паркете 29 минут, набрав 16 очков (5 из 18 с игры), сделав 8 подборов, 4 передачи и 2 потери. отметился 29 очками.

«Санз» выиграли третий матч подряд. Команда занимает четвертое место в Западной конференции с показателями 41-35.

Результаты «Финикса» с Дюрэнтом в составе – 4-0.

« » прервала свою серию из четырех побед подряд.

А почему Кевин Дюрэнт такой тощий?!