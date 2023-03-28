Кевин Дюрэнт вернется в состав «Финикса» в матче против «Миннесоты»

Теги травмы Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт вернется в строй в среду в домашнем матче против «Миннесоты», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Дюрэнт пропустил 10 матчей из-за растяжения связок левого голеностопного сустава, которое он получил во время предматчевой разминки.

После перехода из «Нетс» в «Санз» перед дедлайном форвард провел всего три матча, набирая в среднем 26,7 очка, 7,3 подбора и 3,7 передачи.

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8 комментариев

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Дмитрий Сологубов
Ждём зарубу Запада.
Финикс - ЛАК
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Сади Самедов
Ответ Вадим flanec
Интересно, а как он форму будет набирать не участвуя в матчах регулярки. Осталось то 7-8 матчей провести, как раз к плей-офф форму наберёт через игры.
Я про это и написал, что нужно поберечь себя, на небольшие минуты выпускать в оставшихся играх, без напряга
Хотя КД такой игрок, который и без раскачки может решить исход любого матча
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Антон Витан
Ответ melwood- lfc
блин) ну ладно, тем приятней будет обыграть Финикс))
ну ну) будем поглядеть)
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Вадим flanec
Ответ Сади Самедов
КД бы поберечь себя для плей-офф, постепенно форму набрать, в 1 раунде потенциально могут и ГСВ попасться
Интересно, а как он форму будет набирать не участвуя в матчах регулярки. Осталось то 7-8 матчей провести, как раз к плей-офф форму наберёт через игры.
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Антон Витан
Ответ paganism
Mr.Shapoveiro signed Carmelo Anthony
no Melo. no no
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Сади Самедов
КД бы поберечь себя для плей-офф, постепенно форму набрать, в 1 раунде потенциально могут и ГСВ попасться
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paganism
Mr.Shapoveiro signed Carmelo Anthony
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melwood- lfc
блин)
ну ладно, тем приятней будет обыграть Финикс))
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