Кевин Дюрэнт вернется в состав «Финикса» в матче против «Миннесоты»

Звездный форвард « » вернется в строй в среду в домашнем матче против «Миннесоты», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Дюрэнт пропустил 10 матчей из-за растяжения связок левого голеностопного сустава, которое он получил во время предматчевой разминки.

После перехода из «Нетс» в «Санз» перед дедлайном форвард провел всего три матча, набирая в среднем 26,7 очка, 7,3 подбора и 3,7 передачи.

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