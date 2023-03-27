Легендарный игрок НБА, эксперт в очередной раз критически отозвался о звездном форварде «Финикса» .

«Кевин очень уж чувствителен. Отличный игрок, конечно. Но он из того поколения, представители которого считают, что их нельзя критиковать. Он никогда не становился перед зеркалом и не произносил: «Приятель, возможно, это была справедливая критика?» – сказал Баркли в интервью.

Игрок « » снова не оставил выпад Баркли в свой адрес без внимания.

«Чак, тебе это еще не надоело? Я никогда не буду уважать слова, слетевшие с твоих уст, приятель, так и знай», – написал Дюрэнт в социальных сетях.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?