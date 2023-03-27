Баркли снова раскритиковал Дюрэнта на чувствительность к критике. Игрок «Финикса» снова отреагировал

Теги Финикс НБА Чарльз Баркли Кевин Дюрэнт Баскетбол

Легендарный игрок НБА, эксперт Чарльз Баркли в очередной раз критически отозвался о звездном форварде «Финикса» Кевине Дюрэнте.

«Кевин очень уж чувствителен. Отличный игрок, конечно. Но он из того поколения, представители которого считают, что их нельзя критиковать. Он никогда не становился перед зеркалом и не произносил: «Приятель, возможно, это была справедливая критика?» – сказал Баркли в интервью.

Игрок «Финикса» снова не оставил выпад Баркли в свой адрес без внимания.

«Чак, тебе это еще не надоело? Я никогда не буду уважать слова, слетевшие с твоих уст, приятель, так и знай», – написал Дюрэнт в социальных сетях.

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3 комментария

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Валерий Королёв
Мда... Дюра просто подарок для тролля. Easy money
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Andrey-Kiev
Кеша только подтвердил своим ответом сказанное Чарльзом
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kondratiy
Дюранту, чтобы стать приятелем Баркли, надо повзрослеть лет на 30. Ну или сколько у них там разница в возрасте.
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