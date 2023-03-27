Кайри Ирвинг о ситуации с удалением болельщика: «Мне нужно было убедиться, скажет ли он это в лицо. Я разрешил ситуацию»

Теги Шарлотт Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг рассказал подробности инцидента с удалением болельщика в матче с «Шарлотт» (100:104).

«Он позвал меня. Мне нужно было убедиться, что я смотрю ему глаза в глаза, и посмотреть, скажет ли он мне это в лицо. Многие фанаты говорят что-то, когда ты отвернулся, или говорят это в толпе, потому что это может сойти им с рук.

Но в большинстве случаев я могу посмотреть фанату в лицо и понять, действительно ли он хочет сказать мне это. Так что он прокричал что хотел, а я разрешил ситуацию», – поделился Ирвинг в послематчевом интервью.

«Мэвс» (36-39) находятся вне зоны плей-ин за 7 встреч до конца регулярного чемпионата-2022/23.

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3 комментария

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Tim Timson
Далласский клуб покупателей))
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Mikael Rikhard
бедного кекса обидели
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Yaderniy Duraley
Даже не знаю что сказать..... Бедный Даллас
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