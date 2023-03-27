Тим Хардуэй: «Не стоит винить во всем Луку, Кайри и Кидда. Мы все должны справляться лучше»

Защитник « » призвал не перебарщивать с критикой в адрес звезд клуба и , а также главного тренера .

В воскресенье «Мэверикс» потерпели поражение в матче с «Хорнетс» (104:110).

«Лука, Кайри и Джей-Кидд берут на себя весь удар. Но не стоит винить во всем их, приятель. Играет вся команда. У нас есть и другие игроки. Мы все должны справляться лучше», – заявил Хардуэй.

Техасцы уступили аутсайдеру во второй игре подряд, в целом же серия поражений команды достигла отметки «4».

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!