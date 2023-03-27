Тим Хардуэй: «Не стоит винить во всем Луку, Кайри и Кидда. Мы все должны справляться лучше»

Теги Шарлотт Даллас Джейсон Кидд НБА Кайри Ирвинг Тим Хардуэй-младший Лука Дончич Баскетбол

Защитник «Далласа» Тим Хардуэй призвал не перебарщивать с критикой в адрес звезд клуба Луки Дончича и Кайри Ирвинга, а также главного тренера Джейсона Кидда.

В воскресенье «Мэверикс» потерпели поражение в матче с «Хорнетс» (104:110).

«Лука, Кайри и Джей-Кидд берут на себя весь удар. Но не стоит винить во всем их, приятель. Играет вся команда. У нас есть и другие игроки. Мы все должны справляться лучше», – заявил Хардуэй.

Техасцы уступили аутсайдеру во второй игре подряд, в целом же серия поражений команды достигла отметки «4».

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3 комментария

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Birdman NBA
Ответ xamer 9
У Тима и правда проблемы сейчас с игрой. Начиная с 14 марта он сыграл в 4 играх (3 пропустил) и вот его бросковая линейка: 2-10, 4-12, 1-4, и сегодня 5-14.
Так это типчный Хардуэй. В одном матче попадет 8 из 10 потом в пяти подряд выдаст 2 из 10. классика
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xamer 9
У Тима и правда проблемы сейчас с игрой. Начиная с 14 марта он сыграл в 4 играх (3 пропустил) и вот его бросковая линейка:
2-10, 4-12, 1-4, и сегодня 5-14.
0
0
0
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Михаил1970
Рафик ни в чем не виноват.
0
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