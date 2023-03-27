Тим Хардуэй: «Не стоит винить во всем Луку, Кайри и Кидда. Мы все должны справляться лучше»
Защитник «Далласа» Тим Хардуэй призвал не перебарщивать с критикой в адрес звезд клуба Луки Дончича и Кайри Ирвинга, а также главного тренера Джейсона Кидда.
В воскресенье «Мэверикс» потерпели поражение в матче с «Хорнетс» (104:110).
«Лука, Кайри и Джей-Кидд берут на себя весь удар. Но не стоит винить во всем их, приятель. Играет вся команда. У нас есть и другие игроки. Мы все должны справляться лучше», – заявил Хардуэй.
Техасцы уступили аутсайдеру во второй игре подряд, в целом же серия поражений команды достигла отметки «4».
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2-10, 4-12, 1-4, и сегодня 5-14.