Кайри Ирвинг пожертвовал 38 000 долларов жертвам автомобильной аварии

Звездный разыгрывающий « » пожертвовал 38 000 долларов жертвам автомобильной аварии в Техасе.

Трое студентов из Индии попали в автомобильную аварию 2 марта на Севере Техаса, один из пострадавших скончался от полученных травм.

Они проживают в США по студенческой визе и не имеют страховки, чтобы оплатить медицинские счета и похороны. Семья обратилась с просьбой о помощи на GoFundMe, где Кайри заметил, в каком положении они оказались, и решил помочь.

«Я был потрясен. Увидел имя Кайри Ирвинга – он пожертвовал 38 000 долларов, я тут же набрал его имя в Гугле.

У всех есть деньги, но ни у кого нет сердца, чтобы пожертвовать их... Большое спасибо за помощь нам и нашей семье», – сказал брат пострадавшего.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе