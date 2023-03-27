Кайри Ирвинг пожертвовал 38 000 долларов жертвам автомобильной аварии
Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пожертвовал 38 000 долларов жертвам автомобильной аварии в Техасе.
Трое студентов из Индии попали в автомобильную аварию 2 марта на Севере Техаса, один из пострадавших скончался от полученных травм.
Они проживают в США по студенческой визе и не имеют страховки, чтобы оплатить медицинские счета и похороны. Семья обратилась с просьбой о помощи на GoFundMe, где Кайри заметил, в каком положении они оказались, и решил помочь.
«Я был потрясен. Увидел имя Кайри Ирвинга – он пожертвовал 38 000 долларов, я тут же набрал его имя в Гугле.
У всех есть деньги, но ни у кого нет сердца, чтобы пожертвовать их... Большое спасибо за помощь нам и нашей семье», – сказал брат пострадавшего.
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