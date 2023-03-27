Кайри Ирвинг пожертвовал 38 000 долларов жертвам автомобильной аварии

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пожертвовал 38 000 долларов жертвам автомобильной аварии в Техасе.

Трое студентов из Индии попали в автомобильную аварию 2 марта на Севере Техаса, один из пострадавших скончался от полученных травм.

Они проживают в США по студенческой визе и не имеют страховки, чтобы оплатить медицинские счета и похороны. Семья обратилась с просьбой о помощи на GoFundMe, где Кайри заметил, в каком положении они оказались, и решил помочь.

«Я был потрясен. Увидел имя Кайри Ирвинга – он пожертвовал 38 000 долларов, я тут же набрал его имя в Гугле.

У всех есть деньги, но ни у кого нет сердца, чтобы пожертвовать их... Большое спасибо за помощь нам и нашей семье», – сказал брат пострадавшего.

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5 комментариев

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Misunderstood
И это кстати далеко не первый раз, индеец часто занимается такими делами и узнаем мы это нет от него, когда хорошо, тогда хорош

P.S. Dallas теперь не бродяги, а бичуганы, it’s official now
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Mura_kz
В священный месяц рамадан он сделал садака, нуждающимся, вот это по настоящему достойный поступок.
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GeegB
Что-то Ирвинг зажмотил, мог и 50000 кидать (так сказать, задел на будущее). Там Лука недавно 35000 отвалил штрафа за свой язык. Ну а так да, Ирвинг красавчик
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помада Терезы
Кайри красавчик
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Адилет Сапаров
Ирвинг молодец
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