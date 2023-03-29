«Вашингтон» и Кристапс Порзингис ведут переговоры о продлении контракта

Теги переходы НБА Вашингтон Кристапс Порзингис Кайл Кузма Баскетбол

«Вашингтон» и тяжелый форвард Кристапс Порзингис (27 лет, 221 см) ведут серьезные переговоры о продлении контракта, сообщает The Athletic.

«Уизардс» надеются этим летом заключить новые соглашения с Порзингисом и Кайлом Кузмой. Согласно источнику, это является приоритетной задачей клуба на межсезонье.

Оба игрока могут выйти на рынок свободных агентов по окончании этого сезона, если не воспользуются опциями в контрактах.

«Уизардс» могут предложить Порзингису максимальный контракт на четыре года и 180 миллионов долларов, если он откажется от опции продления на сезон-2023/24 за 36 млн.

В этом сезоне латвийский бигмен набирает 23,2 очка, 8,4 подбора, 2,7 передачи и 1,5 блок-шота в среднем за матч.

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5 комментариев

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Abdulla
Ответ RAMIK
Латыш хорош очень в этом году,но это не максимальный контракт. Он хорошая 3 звезда, но для 1-2 звезды его влияние слишком маленькое на игру. Кузма думаю вернётся в ЛА, вопрос в клубе.
Вы серьёзно? Про 3 звезду? В Вашике Бил застолбил за собой это звание, хотя он руинит иногда просто конкретно + с защитой проблема.
Порзингис - это как минимум 2-ая звезда. Да, первой звездой он был в Никс, но потом сломался.
Кузьма также выдал лучший свой сезон, но его называть 1-2 звездой - ну такое себе.
Порзингис мало того, что играет на уровне чуть лучше, чем в прошлые сезоны (56% попаданий, 38% с трёшки, 85% штраф, самое большое среднее кол-во очков за все сезоны и т.д.), так ещё и не ломается.
Справедливости ради, макс ему давать проблемно ТОЛЬКО с точки зрения травм. Вот тут конкретная такая засада, потому что он всё равно будет ломаться, пусть не по-крупному, так по мелочи и часто. Это его единственная беда.
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Tolball
Ну для КП 180 на 4 это перебор,но на 30-35 в год он вполне играет,а еще год назад считалось,что он больше не получит денег сопоставимым его нынешнему контракту.
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Алексааандр
нк самом деле, если они переподеишут Порзи и Кузму, но при этом никого не обменяют, будет странно. Состав нынешний не особо боеспособный, у многих неплохих ролевиков в следующем году истекают контракты, платёжка уже будет забита, тоже просто так придется расставаться с игроками. в итоге получится три больших контракта, которые не дают результат
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Алексааандр
Ответ RAMIK
Латыш хорош очень в этом году,но это не максимальный контракт. Он хорошая 3 звезда, но для 1-2 звезды его влияние слишком маленькое на игру. Кузма думаю вернётся в ЛА, вопрос в клубе.
что Кузма будет делать в ЛАЛ? опять с банки выходить? где они на него деньги возьмут? им проще Расса переподписать, который будет с мячом возится,что команде и нужно собственно говоря
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RAMIK
Латыш хорош очень в этом году,но это не максимальный контракт. Он хорошая 3 звезда, но для 1-2 звезды его влияние слишком маленькое на игру. Кузма думаю вернётся в ЛА, вопрос в клубе.
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