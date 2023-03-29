«Вашингтон» и Кристапс Порзингис ведут переговоры о продлении контракта
«Вашингтон» и тяжелый форвард Кристапс Порзингис (27 лет, 221 см) ведут серьезные переговоры о продлении контракта, сообщает The Athletic.
«Уизардс» надеются этим летом заключить новые соглашения с Порзингисом и Кайлом Кузмой. Согласно источнику, это является приоритетной задачей клуба на межсезонье.
Оба игрока могут выйти на рынок свободных агентов по окончании этого сезона, если не воспользуются опциями в контрактах.
«Уизардс» могут предложить Порзингису максимальный контракт на четыре года и 180 миллионов долларов, если он откажется от опции продления на сезон-2023/24 за 36 млн.
В этом сезоне латвийский бигмен набирает 23,2 очка, 8,4 подбора, 2,7 передачи и 1,5 блок-шота в среднем за матч.
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Порзингис - это как минимум 2-ая звезда. Да, первой звездой он был в Никс, но потом сломался.
Кузьма также выдал лучший свой сезон, но его называть 1-2 звездой - ну такое себе.
Порзингис мало того, что играет на уровне чуть лучше, чем в прошлые сезоны (56% попаданий, 38% с трёшки, 85% штраф, самое большое среднее кол-во очков за все сезоны и т.д.), так ещё и не ломается.
Справедливости ради, макс ему давать проблемно ТОЛЬКО с точки зрения травм. Вот тут конкретная такая засада, потому что он всё равно будет ломаться, пусть не по-крупному, так по мелочи и часто. Это его единственная беда.