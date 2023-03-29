«Вашингтон» и Кристапс Порзингис ведут переговоры о продлении контракта

« » и тяжелый форвард (27 лет, 221 см) ведут серьезные переговоры о продлении контракта, сообщает The Athletic.

«Уизардс» надеются этим летом заключить новые соглашения с Порзингисом и . Согласно источнику, это является приоритетной задачей клуба на межсезонье.

Оба игрока могут выйти на рынок свободных агентов по окончании этого сезона, если не воспользуются опциями в контрактах.

«Уизардс» могут предложить Порзингису максимальный контракт на четыре года и 180 миллионов долларов, если он откажется от опции продления на сезон-2023/24 за 36 млн.

В этом сезоне латвийский бигмен набирает 23,2 очка, 8,4 подбора, 2,7 передачи и 1,5 блок-шота в среднем за матч.

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