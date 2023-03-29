«Вашингтон», «Миннесота», «Атланта» и «Даллас». Билл Симмонс назвал самые глупые команды сезона

Известный журналист назвал четверку самых «глупых», по его мнению, команд сезона-2022/23.

«Думаю, что в мою четверку самых глупых команд этого сезона входят « », «Миннесота», «Атланта» и « ».

«Вашингтон», « », «Атланта» и «Даллас» — моя гора Дамбмор 2023 года. Я просто не согласен с их стратегиями» – сказал Симмонс в своем подкасте.

«Горой Рашмор» в спорте принято называть четверку лучших игроков или команд. Dumb в переводе с английского означает «глупый».

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