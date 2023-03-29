«Вашингтон», «Миннесота», «Атланта» и «Даллас». Билл Симмонс назвал самые глупые команды сезона

Теги Атланта Даллас Миннесота НБА Вашингтон Билл Симмонс Баскетбол

Известный журналист Билл Симмонс назвал четверку самых «глупых», по его мнению, команд НБА сезона-2022/23.

«Думаю, что в мою четверку самых глупых команд этого сезона входят «Вашингтон», «Миннесота», «Атланта» и «Даллас».

«Вашингтон», «Миннесота», «Атланта» и «Даллас» — моя гора Дамбмор 2023 года. Я просто не согласен с их стратегиями» – сказал Симмонс в своем подкасте.

«Горой Рашмор» в спорте принято называть четверку лучших игроков или команд. Dumb в переводе с английского означает «глупый».

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5 комментариев

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Лиллард унижатель!
Ответ AEZAKMI228
он всегда таким был. если бы не лука то в далласе до сих пор праздновали бы титул 2011 года
Технически Лука получен в обмен на Трея Янга и Кэма Реддиша, а не с неба упал.
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Nightyork97
Не понимаю, что делает Атланта в этом списке. Пакет за Деджонте адекватный, один из самых недооцененных игроков в лиге. Почитал в оригинале, что Биллу Симмонсу не понравился уход Хьертера. Ну такое, этого паренька можно заменить, а игроков уровня Деджонте на двух половинах площадки ты еще попробуй подписать.
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AEZAKMI228
Ответ mr.snooker
До сих пор непонятно, как кажущийся таким адекватным и вовлечённым в процессы клуба, Къюбан, вписал себя в топ худших владельцев 👀
он всегда таким был. если бы не лука то в далласе до сих пор праздновали бы титул 2011 года
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mr.snooker
До сих пор непонятно, как кажущийся таким адекватным и вовлечённым в процессы клуба, Къюбан, вписал себя в топ худших владельцев 👀
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Tim Timson
у Миньки генератор глупости переехал южнее))
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