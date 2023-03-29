«Вашингтон», «Миннесота», «Атланта» и «Даллас». Билл Симмонс назвал самые глупые команды сезона
Известный журналист Билл Симмонс назвал четверку самых «глупых», по его мнению, команд НБА сезона-2022/23.
«Думаю, что в мою четверку самых глупых команд этого сезона входят «Вашингтон», «Миннесота», «Атланта» и «Даллас».
«Вашингтон», «Миннесота», «Атланта» и «Даллас» — моя гора Дамбмор 2023 года. Я просто не согласен с их стратегиями» – сказал Симмонс в своем подкасте.
«Горой Рашмор» в спорте принято называть четверку лучших игроков или команд. Dumb в переводе с английского означает «глупый».
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