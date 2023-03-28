Полиция ведет расследование в отношении звездного защитника « » после конфликта с болельщиками в .

Согласно TMZ Sports, жалоба на игрока была подана после игры «Уизардс» против «Мэджик» 21 марта, примерно через 24 часа после того, как 29-летний баскетболист был вовлечен в конфликт с несколькими посетителями арены после игры.

Конфликт начался, когда Бил направлялся в раздевалку после матча. В этот момент мужчина выразил недовольство тем, что его ставка не сработала.

Он прокричал с использованием нецензурных выражений: «Ты прокинул меня на 1 300 долларов, черт!» На что Бил якобы ответил: «Мне плевать на твои ставки, братан. Я играю в баскетбол не для этого». После этого выяснение отношений продолжилось.

Конфликт длился около 50 секунд. Баскетболиста подозревают в нанесении побоев.

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