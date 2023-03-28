Полиция ведет расследование в отношении Брэдли Била после конфликта с болельщиками в Орландо

Теги происшествия Орландо НБА Вашингтон болельщики Брэдли Бил Баскетбол

Полиция ведет расследование в отношении звездного защитника «Вашингтона» Брэдли Била после конфликта с болельщиками в Орландо.

Согласно TMZ Sports, жалоба на игрока была подана после игры «Уизардс» против «Мэджик» 21 марта, примерно через 24 часа после того, как 29-летний баскетболист был вовлечен в конфликт с несколькими посетителями арены после игры.

Конфликт начался, когда Бил направлялся в раздевалку после матча. В этот момент мужчина выразил недовольство тем, что его ставка не сработала.

Он прокричал с использованием нецензурных выражений: «Ты прокинул меня на 1 300 долларов, черт!» На что Бил якобы ответил: «Мне плевать на твои ставки, братан. Я играю в баскетбол не для этого». После этого выяснение отношений продолжилось.

Конфликт длился около 50 секунд. Баскетболиста подозревают в нанесении побоев.

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2 комментария

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gangabass
Ответ Archer_Great
Странно, а как охрана допустила, чтобы какой-то левый чел вообще оказался рядом с игроком, да так, что пришлось пустить в дело кулаки (даже если и было, то более чем уверен, что Бил скорее оборонялся, чем нападал)? Даже из новости видно, что не сиюминутно он, Брэдли, услышав "черт" в свой адрес, кинулся в рукопашную пояснять, что он играет в баскет ради игры, а не ставок рандомных типОв)) Где охрана была? Как этот чел попал на траекторию игрока вообще? Чет бредятиной какой-то попахивает, как минимум было б какое-нибудь видео отвратного качества, снятое на доистрический телефон. Похоже, очередная желтушная ерунда от ТМЗ
В оригинале (TMZ) Бил якобы подошёл и кепку сбил с фана, а уже потом сказал ему что играет не из-за ставок.
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Archer_Great
Странно, а как охрана допустила, чтобы какой-то левый чел вообще оказался рядом с игроком, да так, что пришлось пустить в дело кулаки (даже если и было, то более чем уверен, что Бил скорее оборонялся, чем нападал)? Даже из новости видно, что не сиюминутно он, Брэдли, услышав "черт" в свой адрес, кинулся в рукопашную пояснять, что он играет в баскет ради игры, а не ставок рандомных типОв)) Где охрана была? Как этот чел попал на траекторию игрока вообще? Чет бредятиной какой-то попахивает, как минимум было б какое-нибудь видео отвратного качества, снятое на доистрический телефон. Похоже, очередная желтушная ерунда от ТМЗ
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