Джейсон Тейтум о замене игроков основы в начале 4-й четверти с «Уизардс»: «Мы играли не лучшим образом»

Лидер « » заявил, что у него нет претензий к главному тренеру , который заменил игроков основы в начале четвертой четверти матча с «Уизардс».

«Селтикс» на тот момент уступали 22 очка. Резервисты в какой-то момент сократили отставание до «-13», но «кельты» все равно уступили – 111:130.

«Надо быть честными с собой. Мы играли не лучшим образом.

Один из тех вечеров, когда ничего не получается. Соперник крепко вмазал нам», – заявил Тейтум.

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