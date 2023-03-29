Александр Ковалев о рекомендациях МОК: «Это печально и трагически»

Теги Александр Ковалев сборная России жен МОК олимпийский баскетбольный турнир жен Баскетбол

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев охарактеризовал решение Международного олимпийского комитета по условиям допуска российских спортсменов как «трагическое».

МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в командных видах на Олимпийских играх.

«Для меня, как для главного тренера сборной, это печально и трагически. Потеряв игровую практику в Европе, нужно будет время, чтобы восстановиться и войти в ритм. Поэтому это не самый лучший вариант для нас. Но мы не останавливаемся, будем собираться и играть», - сказал Ковалев.

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2 комментария

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CAN_JE
спасибо, что высказался с пониманием без пены у рта как многие (судя по этому отрывку)
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Александр Кудрявцев
И это следовало ожидать
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