Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев охарактеризовал решение Международного олимпийского комитета по условиям допуска российских спортсменов как «трагическое».

рекомендовал не допускать россиян к участию в командных видах на Олимпийских играх.

«Для меня, как для главного тренера сборной, это печально и трагически. Потеряв игровую практику в Европе, нужно будет время, чтобы восстановиться и войти в ритм. Поэтому это не самый лучший вариант для нас. Но мы не останавливаемся, будем собираться и играть», - сказал Ковалев.

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